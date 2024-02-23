Овечкин повторил достижение Сан-Луи, набрав очки в 10 матчах НХЛ подряд

Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин в общей сложности смог набрать 14 очков, включая восемь голов и шесть передач. Для форварда «Вашингтона» эта шестая по счету серия в карьере в чемпионатах НХЛ и первая с 2018 года, когда он набирает очки минимум 10 игр подряд.

Овечкин стал 12-м в истории чемпионатов НХЛ игроком, набравшим очки в 10 встречах подряд в возрасте 38 лет и старше. Последний раз аналогичную серию оформил Мартен Сан-Луи в сезоне-2013/14.

Ранее хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли команду «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя шайбами.