Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Гретцки

На встрече с «Калгари» также забили голы игроки «Вашингтона» Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон. У «Калгари» шайбы в ворота соперника забросили Кевин Руни и Маккензи Уигар.

Сейчас на счету Овечкина 52 очка - 21 гол и 31 передача - в 64 матчах сезона. До «вечного» рекорда легендарного Уэйна Гретцки по голам хоккеисту осталась 51 шайба, всего канадец за карьеру забросил 894. У Овечкина пока 843 гола в 1411 матчах. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил , что 38-летний россиянин может обогнать Гретцки.

При этом Овечкин ранее отмечал, что не хочет продолжать активную спортивную карьеру до 50 лет. Хоккеист не исключил завершение выступлений после истечения контракта с «Вашингтоном» в сезоне-2025/26. В профессиональный хоккей, по мнению спортсмена, еще 10 лет играть может только человек со здоровьем Ильи Ковальчука.