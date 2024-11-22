Овечкин несколько недель не сможет выходить на лед

«Овечкин получил травму голени во время игры против „Юты“, он находится в статусе „с недели на неделю“», - сообщила администрация команды.

Хоккеист начал курс восстановления под присмотром медицинского штаба команды. В ближайшее время в Вашингтоне он пройдет дополнительное обследование.

«Вашингтон Кэпиталз» встретился с «Ютой» 18 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин травмировал ногу в третьем периоде и не смог продолжить игру. Матч завершился со счетом 6:2, российский хоккеист возглавил рейтинг снайперов НХЛ текущего сезона с 15 шайбами и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб - 868 против 894.