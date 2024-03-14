14 марта 2024, 10:42

Овечкин не попал в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ

Global Look Press
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча с «Эдмонтон Ойлерз» занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Эдмонтона». Овечкин сделал голевую передачу, благодаря чему число его баллов в карьере увеличилось до 1534 (в 1407 матчах). При этом абсолютным рекордсменом считается завершивший спортивную картеру канадский игрок Уэйн Гретцки, на его счету 2857 очков в 1487 матчах.

Россиянин уступает по очкам лишь действующим игрокам Сидни Кросби (1566 очков, 12-е место рейтинга) и Джо Торнтону (1539 очков, 13-е место рейтинга). Ранее нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил , что Овечкин может обогнать Гретцки по числу заброшенных в ворота противника шайб.

НХЛ Вашингтон История Александр Овечкин
13 марта 2024, 22:17
Футболиста московского «Спартака» арестовали в ОАЭ
РИА «Новости»
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Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса арестовали в ОАЭ по запросу органов юстиции Нидерландов. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Джон ван ден Хеувел.

Спартак Футбол ОАЭ Аресты Нидерланды Дубай
13 марта 2024, 17:11
«Спартак» сделал заявление о сроках возвращения Промеса в Россию
РИА «Новости»
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Футболист «Спартака» Квинси Промес пока не может вернуться в Россию в связи с рассмотрением обстоятельств совершенного им правонарушения в ОАЭ. Этот процесс может занять еще некоторое время, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

«Рассмотрение обстоятельств <…> может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», - указали представители «Спартака».

Промеса задержали 29 февраля за местное правонарушение в международном аэропорту Аль-Мактум. После его доставили в полицейский участок в Дубае. Источник РИА «Новости» отмечал, что суд над спортсменом может пройти в закрытом режиме.

В феврале в Нидерландах Промеса приговорили к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. В прокуратуре Амстердама сообщали о том, что футболист объявлен в международный розыск.

Сторона защиты обжаловала приговор. Но дату рассмотрения заявления в Апелляционном суде Амстердама пока не определили.

Помимо этого, летом 2023-го суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападении на кузена с отягчающими обстоятельствами. Это решение Промес тоже обжаловал.

Ссора футболиста с его двоюродным братом произошла в июле 2020 года. СМИ сообщали о том, что конфликт между ними вспыхнул на вечеринке, и Промес якобы ударил родственника ножом.

Спартак Футбол ОАЭ
13 марта 2024, 15:37
«Что вы мне предлагаете делать?!» Тарасова резко ответила на обвинения Тутберидзе
Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на требования тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе извиниться после слов о допинговом скандале. Ее комментарий появился в распоряжении «360».

«И что вы мне предлагаете делать?! Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», - заявила Тарасова.

На вопрос, планирует ли она сделать официальное заявление позже, заслуженный тренер ответила, что «пока ничего не готовит».

Накануне в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» Тарасова выразила уверенность , что в допинговом скандале с Валиевой виновата тренер, так как только она могла дать препарат.

Тутберидзе не согласилась с этим и потребовала официальных извинений.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что прямую связь тренера Валиевой с допинговым нарушением не установили. По итогам расследования Спортивный арбитражный суд не признал ее вину.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года - до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Скандалы Этери Тутберидзе Татьяна Тарасова Камила Валиева
13 марта 2024, 14:20
Ивич покинул «Краснодар»
РИА «Новости»
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Главный тренер Владимир Ивич покинет «Краснодар», поскольку руководство футбольного клуба расторгло с ним контракт. Об этом говорится в Telegram-канале команды.

Вероятно, увольнение наставника связано с неудачами «Краснодара» в весенних матчах. После возобновления сезона команда уступила «Ростову» и «Химкам», сыграла вничью с «Рубином». Сейчас «Краснодар» находится на втором месте в РПЛ, уступая «Зениту» одно очко.

Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Он подписал контракт до декабря 2024 года. Под его руководством в минувшем сезоне клуб дошел до финала Кубка России, но уступил ЦСКА.

Ранее «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым. Соглашение будет действовать до января 2029 года.

Краснодар Российская Премьер-Лига

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