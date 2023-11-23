Овечкин не набрал очков в победном матче НХЛ

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Игра завершилась победой столичного клуба в овертайме со счетом 4:3. Капитан команды россиянин Александр Овечкин принял участие во встрече, но голевыми бросками отметиться не смог.

После этого матча «Вашингтон» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 22 очками, тогда как «Баффало» занимает 11-е место с 18 очками.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах и набрал семь очков (пять голов + семь результативных передач).

Россиянин преследует легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги, в настоящий момент отставание составляет 67 шайб.

Ранее писатель Платон Беседин в материале для «360» выразил уверенность, что Овечкин способен побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ.