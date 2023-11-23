23 ноября 2023, 06:50

Овечкин не набрал очков в победном матче НХЛ

РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра завершилась победой столичного клуба в овертайме со счетом 4:3. Капитан команды россиянин Александр Овечкин принял участие во встрече, но голевыми бросками отметиться не смог.

После этого матча «Вашингтон» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 22 очками, тогда как «Баффало» занимает 11-е место с 18 очками.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах и набрал семь очков (пять голов + семь результативных передач).

Россиянин преследует легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги, в настоящий момент отставание составляет 67 шайб.

Ранее писатель Платон Беседин в материале для «360» выразил уверенность, что Овечкин способен побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
23 ноября 2023, 17:58
Определились соперники Украины в плей-офф за выход на Евро-2024
РИА «Новости»
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Жеребьевку стыковых матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года провели в в Доме европейского футбола в Ньоне. По ее итогам стало известно, что сборная Украины сыграет с Боснией, а Израиль встретится с Исландией, сообщил «Спорт-Экспресс».

Команды сыграют в пути В, хозяевами встречи стали боснийцы. В другом полуфинале будут играть сборные Израиля и Исландии. Хозяином финального матча станет победитель игры между боснийцами и украинцами.

В первом полуфинале пути А сборная Польши примет на домашнем поле команду Эстонии, во втором - сборная Уэльса сыграет с командой Финляндии. Финал состоится на домашнем поле победителя матча Уэльс - Финляндия.

В пути С сборной Грузии предстоит матч с командой Люксембурга, а греки сыграют дома с командой Казахстана. По итогам жеребьевки, хозяином финала станет победитель встречи Грузия - Люксембург.

Полуфинальные матчи запланировали на 21 марта 2024 года. Финалы плей-офф - 26 марта. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Накануне сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Футбол
22 ноября 2023, 18:39
Норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию российскому клубу
Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского футболиста Матиаса Норманна заплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов» за безосновательное расторжение трудового контракта. Об этом сообщила пресс-служба ростовской команды.

Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября после обращения российского клуба.

«Игрока признали виновным в безосновательном досрочном расторжении контракта. Норманна обязали выплатить „Ростову“ компенсацию. Солидарную ответственность за выплату несет клуб из Саудовской Аравии „Аль-Раед“», - указали в клубе.

В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» из «Ростова» на правах аренды. В августе 2023 года 27-летний футболист покинул территорию России и отправил уведомление в оба клуба об одностороннем разрыве контракта, после чего заключил контракта с «Аль-Раедом», писал RT.

В августе Российский футбольный союз (РФС) уведомил ФИФА об отказе выдавать трансферный сертификат на переход норвежца в саудовский клуб, а позднее «Ростов» подал жалобу на Норманна в Спортивный арбитражный суд.

Футбол
22 ноября 2023, 07:21
Завершился заключительный тур группового этапа квалификации Евро-2024
Unsplash
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Сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Завершился заключительный восьмой тур группового этапа квалификации, сообщил «Чемпионат».

Всего в Евро-2024 прошла 21 команда из 24, остальные три определят по итогам плей-офф. Хорватия попала в третью корзину вместе с Нидерландами, Шотландией, Словенией, Словакией и Чехией. В первую вошли Германия, Португалия, Франция, Великобритания, Испания и Бельгия, во вторую - Турция, Венгрия, Дания, Румыния, Албания и Австрия. В четвертую кроме неизвестных пока сборных по итогам отбора включили Швейцарию, Сербию и Италию.

Жеребьевку запланировали 2 декабря, сам чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Россия пропустила отборочный этап и не примет участие в турнире.

Футбол
21 ноября 2023, 20:47
Резолюцию об олимпийском перемирии одобрили на голосовании в ГА ООН
РИА «Новости»
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Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр в 2024 году. Россия и Сирия от голосования воздержались, сообщил «Р-Спорт».

За принятие резолюции высказались свыше половины членов ассамблеи. Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболотская на заседании заявила, что Россия воздержится от голосования, и призвала другие государства поступить так же.

Дипломат обратила внимание, что спорт выступает одним из способов укрепления сплоченности и развития дружбы, а ОИ должны быть доступными для всех. Вместе с тем, по ее словам, предложенный вариант резолюции не отражает принципы равноправия и деполитизации спорта.

«Наблюдается опасная тенденция вмешательства политики в спорт, превращение его в элемент политического давления», - подчеркнула Заболотская.

К тому же она напомнила об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, назвав эти меры незаконными, а также пригласила другие страны присоединяться к Всемирным играм дружбы и играм будущего, которые пройдут в России в 2024 году.

Олимпийские игры в Париже — 2024

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