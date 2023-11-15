Овечкин не набрал ни одного очка в победном матче против «Вегаса»

Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арене». Столичная команда лидировала с первого тайма. И хотя второй окончился ничьей, в третьем она забила еще две шайбы и одержала победу с общим счетом 3:0. Отличились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин.

В отличие от них Александр Овечкин не заработал ни одного очка. Он провел четыре силовых приема, сделал три броска в створ ворот и два блокшота. Евгений Кузнецов тоже не показал особых успехов.

«Вегас Голден Найтс» впервые за сезон провел матч без единой заброшенной шайбы. По итогам встречи «Вашингтон Кэпиталз» набрал 18 очков и занял четвертое место Восточной конференции. На счету его противника 25 очков и лидерство в Западной конференции.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Другой хоккеист родом из России Арсений Панарин продублировал два достижения предшественников.