Овечкин набрал три очка в проигранном матче НХЛ против «Оттавы»

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В составе столичного клуба заброшенной шайбой отметился капитан команды, 39-летний россиянин Александр Овечкин. Также на его счету две результативные передачи.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 876, он занимает второе место по этому показателю. Лидирует канадец Уэйн Гретцки - 894 гола.

«Вашингтон» также прервал серию из восьми матчей подряд с двумя и менее пропущенными шайбами за матч, которая стала для команды лучшей с сезона-2010/11.

Ранее НХЛ назвала дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. По мнению лиги, это может произойти уже 18 апреля в игре с «Питтсбургом».