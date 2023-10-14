Овечкин едва не подрался в матче НХЛ с «Питтсбургом»

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Во втором периоде между хоккеистами произошла потасовка. После выигранного вбрасывания россиянин нанес бросок и попытался добить, но ему помешали соперники.

После этого между игроками началась стычка, которая едва не переросла в массовую драку.

«Пингвинз» победили в матче со счетом 4:0. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Овечкин результативными действиями не отметился, записав в протокол на свою фамилию лишь двухминутный штраф.

Ранее стало известно, что Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ в сезоне-2023/24. Он заработает 17,5 миллионов долларов, среди которых 12,5 - за контракт, а остальные деньги получит от рекламы и спонсоров.