Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным

Он напомнил, что Валиевой было 15 лет, когда в ее допинг-пробе нашли мизерную концентрацию триметазидина. То есть спортсменка считалась несовершеннолетней, а значит, подпадающей под понятие защищенного лица.

Максимальное наказание во Всемирном антидопинговом кодексе для таких нарушителей составляет всего два года. Таким образом, CAS нарушил норму закона.

«Я считаю, что это решение политическое в силу травли российского спорта. Оно необоснованно, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в течение 30 дней в Федеральном суде Швейцарии, а затем и в Европейском суде по правам человека по статьям о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство», - заявил Алексеев.

Юрист добавил, что процесс станет долгим и сложным, но на такой шаг необходимо пойти.

Триметазидин в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли в декабре 2021 года. Тогда спортсменку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях. Фигуристка обжаловала решение, чем вызвала недовольство международных спортивных и надзорных организаций.

Они подали жалобу в CAS с требованием отстранить россиянку от всех спортивных состязаний.

Во время рассмотрения Валиева приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняла четвертое место из-за падений во время выполнения программы. Но ее участие в командном турнире принесло сборной России золотую медаль.

Судьбу этой награды решит Международный союз конькобежцев.