Отобранные у российских фигуристов медали запланировали вручить другим странам на ОИ в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) на странице в соцсети Х сообщил, что намерен провести на Олимпиаде в Париже церемонию вручения золотых и серебряных медалей фигуристам из США и Японии за командные турниры на ОИ-2022 в Пекине. Спортсменов планируют привезти во Францию для награждения.
«Это решение (CAS - прим. ред.) принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», - говорится в сообщении МОК.
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил четыре апелляции на лишение российских фигуристов золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Международный союз конькобежцев (ISU) поддержал решение суда.