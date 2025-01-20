«Отличный игрок». Трамп неожиданно упомянул Овечкина в своей речи накануне инаугурации

Трамп выступил на митинге сторонников в крытом спортивно-развлекательном комплексе Cpital One Arena. Это домашняя площадка команды «Вашингтон Кэпиталз», нападающим которой является российский спортсмен.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?» - сказал он.

Ранее комиссионер заокеанской лиги Гэри Беттмэн заявил, что Овечкин, стремящийся побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным голам в регулярных чемпионатах НХЛ, представляет вашингтонский клуб , а не свою страну.

До этого сообщили, что российский хоккеист увеличил количество своих заброшенных шайб до 874. Сейчас он по этому показателю все еще находится на втором месте, так как Гретцки забил 894 гола.