Отказ от наград сборной России по хоккею назвали недопустимым

Поведение российских хоккеистов, которые отказались от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего - 2024», противоречит идее дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом заявил белорусский сенатор, экс-председатель Федерации хоккея республики Дмитрий Басков, сообщил «Чемпионат».

Он прокомментировал отказ юниорской сборной России (U18) от наград после проигрыша белорусской команде.

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо», - подчеркнул Басков.

Сенатор напомнил, что Россия и Белоруссия всегда поддерживали друг друга. По его мнению, умение проигрывать и учиться на своих ошибках является «целым искусством», которым эти молодые российские спортсмены пока не овладели.

Ранее прошел матч регулярного чемпионата КХЛ в Омске. Команда «Авангард» обыграла СКА с разгромным счетом 9:5. Омичи прервали победную пятиматчевую серию петербуржцев.