11 февраля 2024, 11:47

Отказ от наград сборной России по хоккею назвали недопустимым

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Поведение российских хоккеистов, которые отказались от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего — 2024», противоречит идее дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом заявил белорусский сенатор, экс-председатель Федерации хоккея республики Дмитрий Басков, сообщил «Чемпионат».

Поведение российских хоккеистов, которые отказались от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего - 2024», противоречит идее дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом заявил белорусский сенатор, экс-председатель Федерации хоккея республики Дмитрий Басков, сообщил «Чемпионат».

Он прокомментировал отказ юниорской сборной России (U18) от наград после проигрыша белорусской команде.

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо», - подчеркнул Басков.

Сенатор напомнил, что Россия и Белоруссия всегда поддерживали друг друга. По его мнению, умение проигрывать и учиться на своих ошибках является «целым искусством», которым эти молодые российские спортсмены пока не овладели.

Ранее прошел матч регулярного чемпионата КХЛ в Омске. Команда «Авангард» обыграла СКА с разгромным счетом 9:5. Омичи прервали победную пятиматчевую серию петербуржцев.

Спортсмены Белоруссия Награды Хоккей Россия
10 февраля 2024, 22:05
Сборная Катара по футболу во второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Pixabay
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Сборная Катара на домашнем поле обыграла команду Иордании в финальном матче Кубка Азии по футболу. Счет — 3:1 в пользу хозяев.

Все три мяча в сборной Катара забил Акрам Афиф. У иорданцев отличился Язан аль-Наймат, он забил гол на 67-й минуте матча.

В полуфинале сборная Катара обыграла команду Ирана , сборная Иордании победила команду Южной Кореи. Матч за третье место не проводили. Лучшим бомбардиром турнира признали Афифа, он забил восемь мячей.

Катарская сборная стала финалистом Кубка Азии второй раз подряд, иорданцы впервые вышли в финал. Следующий Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии в 2027 году.

Саудовская Аравия Футбол Южная Корея Иран Катар Азия
10 февраля 2024, 18:40
«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в последнем «зеленом дерби»
РИА «Новости»
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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в последнем в сезоне «зеленом дерби» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Даниил Огирчук и Александр Хмелевски. У проигравших шайбу в ворота забросил Артем Галимов.

В текущем сезоне на счету «Салавата Юлаева» четыре победы и два проигрыша, оба - в матчах с «Ак Барсом». Сейчас уфимская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 83 очками, набранными в 61 матче. Казанский клуб попал на четвертую строчку с 74 баллами.

«Салават Юлаев» 13 февраля сразится с омским «Авангардом». В этот же день «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее, 6 февраля, «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:5. В команде победителей шайбы забросили Томаш Юрчо, Иван Игумнов, Рид Буше, Игорь Мартынов, Марк Верба и Иван Николишин.

Спортсмены Хоккей
10 февраля 2024, 10:29
Скандал с Месси обернулся отменой матча сборных Аргентины и Нигерии
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Товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии отменили из-за скандала с нападающим Лионелем Месси. Ранее он из-за травмы не вышел на поле в игре «Интер Майами» со сборной Гонконга, напомнило РИА «Новости».

В прошлое воскресенье команда Месси - «Интер Майами» на глазах почти у 40 тысяч зрителей победила сборную Гонконга со счетом 4:1. Самому Месси пришлось в течение всей игры оставаться на скамейке запасных, так как он получил травму - растяжение сухожилия. Во втором тайме болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси!» Они также освистали совладельца клуба Дэвида Бекхэма, извинившегося после игры за отсутствие аргентинца и уругвайского нападающего Луиса Суареса.

После этого спортивное бюро китайского города Ханчжоу сообщило об отмене игры между Аргентиной и Нигерией.

В январе в Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года.

Спортсмены Футбол Лионель Месси
09 февраля 2024, 18:32
Ступак заявила, что отсутствие международных турниров не повлияло на ее мотивацию
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости», что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости» , что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

«Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация - нормально, пойдет», - рассказала она о Спартакиаде.

Спортсменка добавила, что мало тренировалась - всего три недели, - и призналась: времени не хватило из-за болезней.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак «небольшие проблемы с головой». Спортсменка не сумела пройти стадию полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, писал Sportbox.ru. Вяльбе отметила, что если Ступак не видит других целей в спорте, ей «надо завязать».

Пропустив этап Кубка России в Казани из-за болезни , Юлия Ступак признавалась, что старается не расстраиваться, мыслить только позитивно.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Ступак получила золотую медаль, преодолев дистанцию вместе с другими российскими лыжницами за 53 минуты 41 секунду.

Тюмень Казань Болезни Россия Интервью

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