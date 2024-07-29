29 июля 2024, 05:38

Осужденный за изнасилование ребенка принял участие в Олимпийских Играх в Париже

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В Олимпийских играх в Париже принимает участие спортсмен, которого ранее осудили за изнасилование ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Речь идет о пляжном волейболисте Стивене ван де Вельде. Восемь лет назад его приговорили к четырем годам тюрьмы за надругательство над 12-летней девочкой.

При этом Олимпийский комитет Нидерландов допустил его к соревнованиям в этом году, несмотря на судимость по такой статье. По данным Голландской делегации, мужчина «изменился и прошел путь реабилитации». Жители страны все равно недовольны случившимся. По их мнению, есть большая разница между возвращением в общество и тем, чтобы человека чествовали как олимпийца.

«Он может быть свободным человеком, но „образец для подражания“ - это ярлык, которого Ван де Вельде безвозвратно лишился», - написали авторы статьи.

В итоге ван де Вельде встретили на Играх неодобрительными свистами, а в матче против итальянских пляжников его команда проиграла со счетом 1:2.

Ранее словацкий вице-премьер Томаш Тараба назвал Игры в 2024 году стали «символом извращенного упадка». Он отметил, что не поедет на церемонию закрытия ОИ.

Спортсмены Париж Мужчины Изнасилования Нидерланды Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 22:16
«Блевать охота». Призер Олимпиады Виктория Комова назвала тошнотворным открытие Игр в Париже
Global Look Press
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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Свое мнение она выразила Instagram*.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия - лучшая страна! Россия - я люблю тебя!» - написала она.

Комова прикрепила фотографии с церемонии открытия Игр в Париже и в Сочи, чтобы подписчики сравнили разницу.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе назвала бессмысленным просмотр открытия Олимпийских игр во Франции. По ее словам, организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Спортсмены Париж Россия Франция Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 18:28
«Убийца футбола». Российские болельщики забили тревогу из-за Fan ID
Unsplash
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Система Fan ID завела ситуацию с поддержкой команд РПЛ в тупик. Об этом «Ридусу» заявил химкинский депутат, представитель «Офицеров России» Артур Каримов.

Он объяснил, что для возвращения интереса болельщиков к большому футболу необходимо внести ряд изменений в систему Fan ID. Из-за нее фанаты объявили бойкот и уже второй год отказываются от посещений матчей.

«Руководители многих команд и спортсмены уже не раз открыто говорили, что система Fan ID провалилась», - напомнил депутат.

Он добавил, что внутри общества необходимо начать диалог, иначе большой футбол в России будет деградировать. Депутат призвал защитить права болельщиков и остановить «убийство» этого вида спорта.

«Игроки команд прямо с футбольных полей не раз уже поддерживали ставший популярным теперь общефанатский заряд: „Fan ID - убийца футбола“», - подчеркнул он.

Ранее автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков прокомментировал инициативу об отмене Fan ID. По его словам, некоторые фанаты считают законопроект пиар-акцией и не верят, что его примут.

Химки Футбол
27 июля 2024, 01:19
Веснина показала форму россиян, выступающих на ОИ-2024 в нейтральном статусе
Global Look Press
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Теннисистка Елена Веснина продемонстрировала форму российских атлетов, выступающих на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Фотографию спортсменка разместила в своих соцсетях.

«Париж-2024. Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения, как в первый раз», - написала российская теннисистка.

Елена Веснина вошла в число 15 россиян, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. На фото теннисистка позирует в бело-мятном спортивном костюме на улице Парижа.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пожелал удачи российским теннисистам, допущенным до Игр в Париже. Он призвал теннисистов доказать и показать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов.

Фото Париж Соцсети Теннис Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 00:30
Первого спортсмена на Олимпиаде-2024 в Париже отстранили из-за допинга
Unsplash
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Выступающего за Ирак дзюдоиста Саджата Ганима Сехена отстранили от Олимпийских игр 2024 года, так как в его допинг-пробе обнаружили следы запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) французская лаборатория 25 июля сообщила о том, что в допинг-пробе спортсмена выявили запрещенные анаболические стероиды: метандиенон и болденон.

В результате Сахена дисквалифицировали, ему запретили соревноваться и тренироваться в рамках Олимпийских игр 2024 года, которые стартовали в Париже. Это решение он может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Сахен стал первым спортсменом, кого отстранили из-за положительной допинг-пробы, а французскую бегунью Соункамбу Силлу прямо перед стартом игр не допустили к церемонии открытия Олимпиады из-за хиджаба.

Спортсмены Допинг Олимпиада в Париже — 2024

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