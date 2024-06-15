«Особый вызов». Чемпионат России по стрельбе из карабина пройдет в уникальных условиях

Впервые за всю историю турнир проводят в Северной Осетии. Председатель совета Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Алан Алборов рассказал, что эта территория уникальна: нет специальных построек, все встроено в природный ландшафт.

«Это особый вызов для стрелков высочайшего уровня, которые соберутся на чемпионате России. Им придется столкнуться с тем, чего они никогда не видели на обычных стрельбищах», - заявил Алборов.

Всего для спортсменов подготовили 16 упражнений. Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Через неделю, 22 и 23 июня, в Химках пройдут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D. Их посвятят памяти Валентина Глушко - советскому инженеру и ученому в области ракетно-космической техники.