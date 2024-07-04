Оскорбившего россиянина бойца Рзаева пожизненно сняли с турниров

Читайте нас в:

«Боец Рзаев Джавид Сейид оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно», - подчеркнули представители организации.

Там же отметили, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бойца относительно его возможного участия в экстремистской деятельности.

Лига Hardcore также приняла решение отстранить азербайджанского бойца за оскорбительные высказывания на расовой почве. От Джавида потребовали «обоснованную гражданскую и социальную позицию».

Скандал произошел еще 22 мая. На турнире Кулачной лиги Hardcore FC Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей» , но позже извинился перед ним. После этого Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру.