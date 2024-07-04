04 июля 2024, 19:16

Оскорбившего россиянина бойца Рзаева пожизненно сняли с турниров

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Азербайджанский боец Джавид Рзаев получил пожизненное отстранение от соревнований под эгидой Федерации бокса России. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Боец Рзаев Джавид Сейид оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно», - подчеркнули представители организации.

Там же отметили, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бойца относительно его возможного участия в экстремистской деятельности.

Лига Hardcore также приняла решение отстранить азербайджанского бойца за оскорбительные высказывания на расовой почве. От Джавида потребовали «обоснованную гражданскую и социальную позицию».

Скандал произошел еще 22 мая. На турнире Кулачной лиги Hardcore FC Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей» , но позже извинился перед ним. После этого Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру.

Скандалы Бокс Россия
04 июля 2024, 14:06
Участие в Олимпийских играх в Париже примут шесть теннисистов из России
Global Look Press
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Шесть российских теннисистов попали в список участников Олимпийских игр в Париже. Все они выступят в одиночном разряде. Это следует из опубликованных заявок на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Все допущенные к соревнованиям в Париже спортсмены получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета.

От участия в международных соревнованиях отказались приглашенные теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Российский теннисист Даниил Медведев сейчас принимает участие в Уимблдонском турнире, где успешно прошел второй круг, обыграв француза Александра Мюллер. В третьем туре россиянин встретится с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и китайским спортсменом Чжан Чжичжэнем.

Спортсмены Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024
04 июля 2024, 02:04
МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за скандального жеста футболиста
РИА «Новости»
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Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал во время игры с командой Австрии в 1/8 финала показал жест турецких националистов. После матча футболист заверил, что в его действиях «не было никакого скрытого послания».

УЕФА инициировала расследование этой ситуации, что не понравилось турецким дипломатам. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили о недопустимости расследования в отношении футболиста.

«Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа, который не был направлен против кого-либо», - сказано в заявлении МИД.

Матч 1/8 финала Турция - Австрия прошел накануне в Лейпциге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу турок. Оба гола забил Мерих Демирал.

Турция впервые за последние 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В субботу, 6 июля ей предстоит сыграть с командой Нидерландов.

Футбольный скандал перерос в дипломатический. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала. Об этом сообщила газета Sözcü.

Турция Дипломатия Футбол
04 июля 2024, 00:13
Чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в 27 лет
РИА «Новости»
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Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия скончался на 28-м году жизни. Об сообщила Национальная федерации борьбы Грузии в Facebook*.

Причина смерти Цурцумии не называлась. Федерация спортивной борьбы России на сайте также выразила соболезнования в связи со случившимся семье спортсмена.

«Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выразили соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким Цурцумия», - отметили в сообщении.

По данным портала «Грузия.Online» , спортсмена нашли мертвым в его доме в Хоби.

Нугзари Цурцумия завоевал титул чемпиона мира в 2019 году в весовой категории до 55 килограммов. Также в его арсенале две серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия Спортсмены
03 июля 2024, 06:18
Скандальное высказывание бойца ММА Рзаева о русском сопернике проверит прокуратура
Unsplash
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Боец Джавид Рзаев оскорбил оппонента на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Федерация бокса России дисквалифицировала его и обратилась в Генпрокуратуру, сообщила пресс-служба.

«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца», - заявила федерация.

Скандал прогремел 22 мая. Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей», но позже извинился. Кроме проверки действий самого спортсмена федерация решила оценить работу его промоутера.

Другой спортсмен, футболист Матвей Сафонов , попал в поле зрения правоохранителей из-за долгов по алиментам. Он уехал во Францию выступать за ПСЖ. Приставы получили доступ к его счетам и списали первый транш на погашение выплат.

Генпрокуратура РФ Бокс

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