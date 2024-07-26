Организаторов ОИ-2024 обвинили в сегрегации после отстранения легкоатлетки за хиджаб

«Очередной вопиющий акт сегрегации произошел накануне Олимпийских игр в Париже. <…> Данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения», - сказала она.

Захарова поставила французскую легкоатлетку в один ряд с российскими и белорусскими спортсменами, которым разрешили выступать лишь под нейтральным флагом , и заявила о работе дискриминационной машины административно-политического регулирования. По ее мнению, коллективный Запад попрал принцип «Спорт вне политики» и поступил вопреки провозглашенному стремлению к многообразию.

Силлу из-за хиджаба не допустили до участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая пройдет 26 июля, сообщил RT. Спортсменка выступит за женскую и смешанную команды Франции по бегу на 400 метров.