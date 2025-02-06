06 февраля 2025, 10:35

«Опять пишут, что я в коме». Чемпионка Мастеркова опровергла новые слухи о себе

РИА «Новости»
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации. В Telegram-канале она опубликовала видеосообщение, в котором заявила, что находится дома.

«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред», - заявила Мастеркова.

Олимпийская чемпионка отметила, что из-за ложной информации за нее начали беспокоиться друзья. Одна из подруг позвонила и спросила, что случилось. При этом неясно, откуда именно пошли слухи. Вчера спортсменка веселилась на празднике и ела мороженное.

«Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже!» - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мастеркову якобы срочно госпитализировали с агрессивной формой злокачественной опухолью мозга.

Спортсмены Болезни
05 февраля 2025, 08:22
Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 16 голов
Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 878-й гол в НХЛ. Он отметился заброшенной шайбой на 60-й минуте в домашнем матче против нынешнего обладателя Кубка лиги Стэнли «Флориды».

Победителем в этом противостоянии вышел «Вашингтон». Помимо Овечкина шайбы забросили Эндрю Манджапане на 15-й минуте, Том Уилсон на 22-й, Ларс Эллер на 43-й, Ник Дауд на 47-й и Алексей Протас на 59-й.

В этой игре Овечкин оформил свой 878-й гол. Спортсмен занимает второе место по этому показателю, на первом - канадский форвард Уэйну Гретцки, который забил 894 шайбы.

Ранее Александр Овечкин пригласил воспитанницу воскресенской спортивной школы 15-летнюю Марию Кундашкину на турнир Ovi Cup. Это случилось после того, как молодая спортсменка прислала хоккеисту видеосообщение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.

НХЛ Спортсмены Школы Вашингтон Флорида Александр Овечкин
02 февраля 2025, 08:17
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

«Кэпиталз» потерпели уже третье поражение в последних четырех матчах регулярного чемпионата.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. В активе россиянина теперь 877 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он идет на втором месте в истории лиги.

Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.

Ранее НХЛ предположила, когда Овечкин сможет превозойти рекорд Гретцки. По мнению пресс-службы чемпионата, это может произойти 18 апреля в игре с «Питтсбургом».

Хоккей Александр Овечкин
01 февраля 2025, 15:12
Беспутина избрали генеральным секретарем Федерации бокса России
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Новым генеральным секретарем Федерации бокса России избрали мастера спорта международного класса Александра Беспутина. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В Москве в субботу состоялась отчетно-выборная конференция организации. Беспутин сменил на посту Татьяну Кириенко, занимавшую должность с января 2022 года.

«Члены исполкома единогласно выбрали Беспутина Александра Александровича. Я всегда считал, что боксом должны руководить боксеры. Теперь Александр Александрович будет развивать этот вид спорта. Я поздравляю Сашу», - заявил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, его слова привело РИА «Новости ».

Беспутину 33 года, он является чемпионом России 2012 года, серебряным призером Европейских игр 2015 года и чемпионом Европы 2013 года. Ранее Беспутин занимал пост советника президента Международной ассоциации бокса.

Ранее Умар Кремлев назвал главное мероприятие для боксеров.

Россия
31 января 2025, 17:48
Швеция не поддержит бойкот матчей после возвращения российских хоккеистов
РИА «Новости»
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Сборная Швеции по хоккею не откажется от участия в Олимпийских играх или чемпионате мира после возвращения команды России на соревнования. Такое заявление в комментарии изданию Dagens Nyheter сделал председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Андерс Ларссон.

Он пояснил, что видит тенденцию для снятия с российских спортсменов ограничений для их будущего возвращения на мировую арену. Но сам это решение не поддерживает.

«Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернется к соревнованиям», - подчеркнул Ларссон.

Спортивный чиновник добавил, что решение о допуске российской сборной по хоккею к Олимпиаде 2026 года станет темой заседания правления IIHF 2-4 февраля.

В середине декабря главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в мировых соревнованиях зависит не только от позиции профильных федераций, но и мировой политической обстановки. По его словам, есть шанс, что обстановка изменится после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Отвечать на вопрос, может ли новый президент США вернуть россиян в международный спорт, Ротенберг отвечать отказался.

Спортсмены Швеция Хоккей Россия

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