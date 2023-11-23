Определились соперники Украины в плей-офф за выход на Евро-2024

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Команды сыграют в пути В, хозяевами встречи стали боснийцы. В другом полуфинале будут играть сборные Израиля и Исландии. Хозяином финального матча станет победитель игры между боснийцами и украинцами.

В первом полуфинале пути А сборная Польши примет на домашнем поле команду Эстонии, во втором - сборная Уэльса сыграет с командой Финляндии. Финал состоится на домашнем поле победителя матча Уэльс - Финляндия.

В пути С сборной Грузии предстоит матч с командой Люксембурга, а греки сыграют дома с командой Казахстана. По итогам жеребьевки, хозяином финала станет победитель встречи Грузия - Люксембург.

Полуфинальные матчи запланировали на 21 марта 2024 года. Финалы плей-офф - 26 марта. Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Накануне сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата Европы по футболу 2024 года.