«Она сказала „да“!» 19-летняя Александра Трусова выходит замуж

«Она сказала „да“!» - поделился Игнатов.

Трусовой 19 лет, на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы и второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Игнатову 23 года, он стал серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России.

Ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. По словам спортсменки, они расстались по его инициативе.

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале , прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.