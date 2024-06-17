17 июня 2024, 10:32

«Она сказала „да“!» 19-летняя Александра Трусова выходит замуж

Global Look Press
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Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале, прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

«Она сказала „да“!» - поделился Игнатов.

Трусовой 19 лет, на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы и второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Игнатову 23 года, он стал серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России.

Ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. По словам спортсменки, они расстались по его инициативе.

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале , прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

Спортсмены Свадьбы Россия Александра Трусова
17 июня 2024, 03:10
Гол Беллингема принес англичанам победу в матче с Сербией
Global Look Press
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Сборная Англии по футболу обыграла команду Сербии с минимальным счетом 1:0 в матче первого этапа группового тура чемпионата Европы. Голом в составе победителей отличился Джуд Беллингем.

Футболист забил мяч в ворота противника на 13-й минуте. Встреча прошла в Гельзенкирхене в Германии.

На следующем этапе сборная Англии сыграет с командой Дании, сербам предстоит встреча со словенцами. Матчи назначены на 20 июня.

Во время матча Англия-Сербия на трибунах появились российские флаги. Триколоры растянули болельщики в секторе Сербии.

Во время игры Германия-Шотланлдия тоже заметили флаги России , на некоторых была надпись «Белгород».

Германия Англия Футбол Сербия Европа Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024
17 июня 2024, 00:25
Российские флаги появились на трибунах во время матча Сербия — Англия на Евро-2024
РИА «Новости»
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Болельщики с российскими флагами пришли на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии. Матч прошел 16 июня в Гельзенкирхене.

В кадр трансляции попали болельщики, растянувшие российские триколоры в секторе фанатов сборной Сербии.

Во время матча открытия Евро-2024 между сборными Шотландии и Германии тоже заметили флаги России на трибунах. На одном из триколоров была надпись «Белгород».

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские команды и сборные от участия в международных состязаниях.

Англия Футбол Сербия Европа Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024
16 июня 2024, 22:50
Российская сборная со 111 золотыми медалями возглавила общий зачет Игр БРИКС
РИА «Новости»
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Сборная России возглавила общий медальный зачет после четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС в Казани. На счету спортсменов 111 золотых наград.

Также россияне завоевали 80 серебряных и 48 бронзовых медалей. Второе место заняли атлеты из Белоруссии, на третьей строчке оказалась китайская сборная.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В состязаниях участвуют порядка пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Они разыграют 387 комплектов наград.

Президент России Владимир Путин во время открытия соревнований выразил уверенность, что привлекательность Игр будет расти. Глава государства назвал турнир свободным от политического давления. Этот масштабный спортивный праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, подчеркнул российский лидер.

Спортсмены Награды БРИКС
16 июня 2024, 19:04
Нидерланды обыграли Польшу в матче Евро-2024
РИА «Новости»
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Нидерландская сборная обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Подробную статистику матча привел «Чемпионат».

Встреча, состоявшаяся в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1. В победившей команде гол забили Коди Гакпо (на 29-й минуте) и Ваут Вегхорст (на 83-й), в проигравшей - Адам Букса (на 16-й минуте).

Теперь сборной Нидерландов предстоит матч с соперниками из Франции, который пройдет в пятницу, 21 июня. В тот же день польская команда встретится с австрийской.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Всего в турнире примут участие 24 национальные сборные. В первом матче чемпионата, 14 июня, немецкая команда сыграла с шотландской и разгромила ее со счетом 5:1. Один из мячей защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал в ворота своей команды.

Футбол Польша Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024

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