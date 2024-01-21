21 января 2024, 05:54

«Она лучшая». Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российская 12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам, набрав 70,29 балла на соревнованиях. Об этом сообщили на сайте Sports.ru.

Юная спортсмена является ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В финале чемпионата она исполнила каскад тулупов, начав с четверного, потом прыгнула четыре тройных, потом четверной сальхов, тройной тулуп и на бис сделала еще один четверной.

«Она - лучшая. Даже не ожидая оценок», - сообщило издание «КП Спорт».

Чемпионат проходит на «ЦСКА Арене» в Москве. В воскресенье, 21 января, состоится уже командный турнир.

Второе место заняла 16-летняя Аделия Петросян, набравшая 57,89 балла, а третье - 12-летняя Елена Костылева с 54,69 баллами.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Литве. Спортсменка заявила, что не ожидала такого результата.

До этого российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела бы сняться в фильме , но пока ей не нравятся роли, которые ей предлагают.

Спортсмены Фигурное катание Дети Россия Этери Тутберидзе
20 января 2024, 20:59
«Напала собака». Дацик опроверг ранение в зоне СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский боец смешанного стиля опроверг ранение в зоне специальной военной операции. Телеканалу «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что его покусали собаки.

Дацик пояснил, что получил рваную рану руки после нападения собаки у себя дома, в Ленинградской области. По словам спортсмена, это произошло 6 января.

«Это дома. Американский буль», - уточнил Дацик.

Ранее другой боец ММА Никита Ворожбитов сообщил, что Дацика ранили на СВО во время выполнения боевой задачи, и опубликовал фото, на котором спортсмен лежит в больнице с равной раной руки.

В сентябре прошлого года Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне специальной военной операции.

В августе боец нокаутировал британского соперника Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой продлился меньше двух с половиной минут - Дацик одержал победу в первом раунде.

Спортсмены Ленинградская область Больницы Собаки Смешанные боевые искусства MMA
20 января 2024, 15:20
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче третьего круга Australian Open. Встреча спортсменов продлилась 2 часа девять минут.

Завершился поединок со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Теперь Медведеву предстоит сыграть с португальцем Нуну Боржесом в четвертом круге турнира.

В третьем круге Боржес обошел болгарского теннисиста Григора Димитрова со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

Турнир Australian Open проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Общий призовой фонд составляет 59,1 миллиона долларов, что на 13% больше, чем в 2023-м.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Australian Open.

После окончания встречи украинка подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA она находится на 39-м месте.

Теннис Даниил Медведев
19 января 2024, 14:46
«Совершила чудо». Дмитриева — о громкой победе Андреевой в третьем круге Australian Open
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя россиянка Мирра Андреева совершила чудо, одержав победу над француженкой Диан Парри. Заслуженный мастер спорта СССР Анна Дмитриева похвалила ее в разговоре с РИА «Новости».

«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь ее выдержкой и хладнокровием. <…> Мирра - неординарная девушка. Этим матчем, особенно концовкой, она доказала, что в критический момент может быть хозяйкой положения», - сказала она.

В решающем третьем сете россиянка проигрывала сопернице, но, по словам Анны Дмитриевой, сумела взять инициативу в свои руки, изменить и обострить игру. Она заявила, что Диан Парри действовала по команде Мирры Андреевой.

Теннисистка одержала победу в матче третьего круга со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Во втором круге Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Australian Open завершится 28 января.

Теннис
19 января 2024, 07:54
Вернувшийся на лед после травмы Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом (1:1, 2:0, 2:1). Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Вашингтона» отличился Ти Джей Оши, оформивший хет-трик, а также Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. В составе проигравших авторами шайб стали Натан Уокер и Джастин Фолк.

Форвард «Вашингтона» Овечкин, который из-за травмы пропустил три матча, сразу включился в игру. На его счету одна результативная передача. Его товарищ по команде Евгений Кузнецов отметился броском по воротам, но не забил. Аналогичный результат у Александра Алексеева.

В последний день 2023 года Овечкин забросил 829-ю шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторз». Сейчас его отставание от Уэйна Гретцки составило 65 шайб.

Хоккей Александр Овечкин

Новости по теме