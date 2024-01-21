«Она лучшая». Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

Юная спортсмена является ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

В финале чемпионата она исполнила каскад тулупов, начав с четверного, потом прыгнула четыре тройных, потом четверной сальхов, тройной тулуп и на бис сделала еще один четверной.

«Она - лучшая. Даже не ожидая оценок», - сообщило издание «КП Спорт».

Чемпионат проходит на «ЦСКА Арене» в Москве. В воскресенье, 21 января, состоится уже командный турнир.

Второе место заняла 16-летняя Аделия Петросян, набравшая 57,89 балла, а третье - 12-летняя Елена Костылева с 54,69 баллами.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Литве. Спортсменка заявила, что не ожидала такого результата.

До этого российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела бы сняться в фильме , но пока ей не нравятся роли, которые ей предлагают.