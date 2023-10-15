Омский «Авангард» одержал третью победу подряд в КХЛ

Читайте нас в:

В составе «Авангарда» отличились Денис Венгрыжановский, Рид Буше, Либор Шулак и Владимир Ткачев. У «Локомотива» единственную шайбу на 8-й минуте забросил Артур Каюмов.

Матч проходил в Омске. За игрой наблюдали более 12 тысяч зрителей.

«Авангард» победил в третьем матче КХЛ подряд. После победы над «Локомотивом» омский клуб поднялся на пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. На счету команды 22 очка в 17 матчах.

В Западной конференции лидирует «Локомотив» с 29 очками в 19 встречах.

В следующем матче 18 октября омичи сыграют на выезде с подмосковным «Витязем». А «Локомотив» 19 октября сразится в Москве с ЦСКА.