Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA
Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшее время проведет консультацию с юристами по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
Накануне WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что российское агентство якобы не соответствует требованиям, необходимым для восстановления статуса, так как Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.
Исполком WADA последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. У российского агентства есть три недели с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение.
«В ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», - сказал Поздняков.
Россия не заплатила Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год. Франция, Германия, Великобритания и Италия и России должны были внести более 121 миллиона рублей.