Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA

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Накануне WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что российское агентство якобы не соответствует требованиям, необходимым для восстановления статуса, так как Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

Исполком WADA последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. У российского агентства есть три недели с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить решение.

«В ближайшее время проведем консультацию по этому решению со своими юристами, правовым правлением», - сказал Поздняков.

Россия не заплатила Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год. Франция, Германия, Великобритания и Италия и России должны были внести более 121 миллиона рублей.