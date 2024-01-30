Олимпийский комитет России обжалует лишение Валиевой наград 2022 года

Национальный комитет объявил, что непременно обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжалует решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. <…> Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS», - заявила пресс-служба.

ОКР указал на несоответствие последнего решения ISU его же правилам. Российская сторона напомнила, что ограничения в адрес одного спортсмена не могли стать поводом для пересмотра результатов командного турнира.

CAS признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года. ISU пересмотрел результаты командных соревнований Олимпиады-2022 - первое место заняли США, второе Япония и третье ОКР. В одиночном турнире спортсменку лишили четвертого места. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года победительницей среди женщин объявили Анну Щербакову.