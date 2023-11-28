28 ноября 2023, 15:43

Олимпийский чемпион заявил о деградации фигуристов без мировых турниров

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Спортсмены деградируют без международных соревнований. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в беседе с РБК.

По его словам, атлетам тяжело расти и развиваться без участия в таких турнирах, так как мотивация всегда возникает с конкуренцией.

«Турниры у нас есть, хоть и внутри страны. Этого не хватает, но остается только ждать. Все хотят побеждать и зарабатывать призовые», - подчеркнул Траньков.

С 1 марта 2022 года российские фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы создали российскую серию Гран-при.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева 26 ноября одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, который прошел в Москве. В произвольной программе спортсменка набрала 144,95 балла.

Спортсмены Фигурное катание Отстранение России от соревнований
28 ноября 2023, 08:34
Российские хоккеисты поставили новый рекорд НХЛ
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Хоккеисты из России принесли команде «Коламбус Блю Джекетс» четыре шайбы из пяти в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз». Они поставили новый рекорд лиги, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась счетом 5:2 в пользу хозяев. Шайбы в ворота «Бостон Брюинз» забили защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко из России и нападающий Джастин Данфорт из Канады, «Коламбус Блю Джекетс» - нападающие Мэттью Пойтрас из Канады и Джон Бичер из США. Впервые в истории НХЛ четыре россиянина из одной команды забили шайбы во время одного и того же матча.

Несмотря на победу, «Коламбус Блю Джекетс» после 23 игр занял последнее, восьмое, место турнирной таблицы Столичного дивизиона. «Бостон Брюинз» по итогам 21 встречи стал лидером в Атлантическом дивизионе.

Российского форварда хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали звездой игрового дня в НХЛ. Он забил два гола из восьми в матче против «Каролины Харрикейнзс» 25 ноября.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия
26 ноября 2023, 19:25
Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве
Global Look Press
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева одержала победу в командном турнире шестого этапа Гран-при России, прошедшего в Москве. В произвольной программе фигуристка набрала 144,95 балла и суммарно собрала 226,22, сообщило РИА «Новости».

Второе место заняла Вероника Яметова с 212,75 баллами, тройку призеров закрыла Софья Муравьева с 210,25 баллами. Шестой этап Гран-при завершится в воскресенье, 26 ноября.

Федерация фигурного катания на коньках России выразила поддержку в адрес Валиевой, занявшей четвертое место на этапе Гран-при страны в Казани. В ФФККР указали на стойкость и твердый характер спортсменки. Позже представители команды олимпийской чемпионки решили подать протест на результаты произвольной программы.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года после начала спецоперации на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

Спортсмены Фигурное катание Россия Камила Валиева
26 ноября 2023, 13:57
Российских футболистов обвинили в отсутствии желания помогать армии
РИА «Новости»
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Выступающие на чемпионате России футболисты не продемонстрировали своего желания отдать часть от высоких доходов на нужды специальной операции. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Что-то не припоминаю случая, чтобы кто-то из футболистов отдал на нужды специальной операции часть своей баснословной зарплаты. Они оказались падкими на государственные деньги, неспособными встать на защиту страны, которая их кормила и вырастила», - сказал он.

Журавлев предположил, что футбольная сфера является предательской.

«Недавно провели благотворительный матч для футбольных ветеранов. Но совсем не подразумевали, что средства пойдут на спецоперацию. Где тот игрок, который записался бы добровольцем на фронт и горячо приветствовал СВО? От спортсменов, которые были гордостью страны, такого ждешь», - добавил парламентарий.

Ранее депутат предложил призывать в армию мигрантов , получивших гражданство России.

Спортсмены Футбол Депутаты Армия
25 ноября 2023, 18:18
«Зенит» обыграл «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ
РИА «Новости»
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Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.

Встреча команд состояла в Санкт-Петербурге 25 ноября. Голы в ворота соперника забили Родригао (45 2), Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). На 52-й минуте встречи пенальти не получилось реализовать полузащитнику «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

У «Зенита» сейчас 33 очка, он занял первое место в турнирной таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». У «Сочи» с 10-ю очками последнее, 16-е место.

Следующий матч «Зенита» состоится в гостях у московского «Динамо» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России 29 декабря. «Сочи» 2 декабря сыграет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура РПЛ.

Ранее руководство петербургского клуба сообщило о планах приобрести флангового нападающего бразильского «Палмейраса» Артура. По данным «Чемпионата» , «Зенит» оценил стоимость сделки в 18 миллионов евро.

ФК Зенит Санкт-Петербург Футбол

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