Олимпийским чемпионам России компенсируют спортивные санкции деньгами
Победители, призеры и участники Олимпийских игр из России получат до 500 тысяч рублей компенсации за невозможность из-за решений международных федераций участвовать в мировых соревнованиях. Эти деньги получат только те спортсмены, что откажутся выступать в нейтральном статусе, заявил журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Его процитировал ТАСС.
«Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР», - уточнил он.
Обладатели золотых медалей получат по 500 тысяч рублей, серебряных - 350 тысяч, бронзовых - 250 тысяч. Участникам Олимпиад переведут по 150 тысяч рублей. Первыми выплаты получат спортсмены, которые занимаются летними видами спорта.
Станислав Поздняков предупредил, что согласившиеся выступать в нейтральном статусе спортсмены эти деньги не получат. Компенсации положены только действующим спортсменам, которые готовились к Играм в Париже.
Минспорта Украины разрешило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с российскими соперниками только в том случае, если те выступят под нейтральным флагом. До июля 2023 года им запрещали ездить на турниры с участием россиян.