Олимпийским чемпионам России компенсируют спортивные санкции деньгами

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«Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР», - уточнил он.

Обладатели золотых медалей получат по 500 тысяч рублей, серебряных - 350 тысяч, бронзовых - 250 тысяч. Участникам Олимпиад переведут по 150 тысяч рублей. Первыми выплаты получат спортсмены, которые занимаются летними видами спорта.

Станислав Поздняков предупредил, что согласившиеся выступать в нейтральном статусе спортсмены эти деньги не получат. Компенсации положены только действующим спортсменам, которые готовились к Играм в Париже.

Минспорта Украины разрешило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с российскими соперниками только в том случае, если те выступят под нейтральным флагом. До июля 2023 года им запрещали ездить на турниры с участием россиян.