11 июля 2024, 15:21

ОКР выплатил компенсации российским атлетам, не допущенным до Олимпиады

Global Look Press
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Олимпийский комитет России выплатил 245 атлетам, которых не допустили до участия на Играх в Париже, компенсации на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», - уточнил чиновник.

По его словам, последние выплаты произвели 23 июня.

Ранее российские дзюдоисты отказались ехать в Париж на Олимпиаду, назвав условия участия «унизительными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что спортсмены сами принимают решение, соглашаться участвовать в Играх или нет.

Россия Олимпиада в Париже — 2024
11 июля 2024, 15:26
Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024
Global Look Press
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Финал Евро-2024 обещает быть захватывающим — на поле сразятся сборные Испании и Англии, использующие противоположные тактики игры. Подробно о командах 360.ru рассказал футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

Обе сборные заслужили аплодисменты Специалист признался, что рад выходу в финал сборной Испании. По его мнению, это команда показывала на Евро-2024 самую цельную и пламенную игру.

«Сплав молодости и опыта, очень такая задорная команда, показывает веселый и искрометный футбол», - отметил он.

Ведущий подчеркнул, что испанцы играют в «позиционную атаку» и могут взломать любую оборону, будь то скоростные атаки или атаки, где нужно «долго катать мяч» и искать брешь. По его мнению, именно «Красная фурия» снискала симпатию болельщиков со всего мира.

Эксперт не оставил без внимания и сборную Англии, признав, что она тоже заслужила аплодисменты и участие в финале.

«Полная противоположность ей (команде Испании - прим. ред.) - это сборная Англии. Команда играет от обороны. Команда, футбол которой непонятен вообще никому», - указал Горсков.

Тренер англичан - герой мемов? Специалист напомнил, что тренер англичан Гарет Саутгейт давно стал героем мемов и объектом ненависти со стороны болельщиков. Несмотря на это, ему удалось вывести команду в финал. Отличительной особенностью сборной стала не только сосредоточенность на обороне, но и способность перестраивать игру.

«Гарет Саутгейт уже несколько раз удивлял мировое сообщество футболистов и болельщиков, когда он снимал с игры лидеров, того же Гарри Кейна», - подчеркнул эксперт.

Ведущий добавил, что английские спортсмены «на морально-волевых вытаскивали игры и побеждали».

Горсков предположил, что на поле две команды снова прибегнут к своим любимым техникам, которые так сильно отличаются друг от друга.

«Каждый будет играть свою игру. Англичане будут играть от обороны, будут уповать на длинные передачи и контратаки <…> А испанцы будут играть в контроль мяча», - заключил он.

Футбольный эксперт также высказал сомнение в том, что сборной Англии удастся первыми забить в матче с испанцами.

Ранее испанская команда выиграла матч с французами со счетом 2:1. Мячи в ворота сборной Франции забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Дани Ольмо.

Англия Спортсмены Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
11 июля 2024, 09:39
Футболисту Соболеву пригрозили арестом за тонировку внедорожника
Global Look Press
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Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева оштрафовали за тонировку иномарки Mercedes-Benz G-Класса на 500 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмен ехал в районе Воробьевых гор 2 июля, когда его остановили сотрудники ГАИ. Иномарку с номером «007» остановили за плотную черную тонировку на передних боковых стеклах. Соболеву выписали протокол, согласно которому его оштрафовали на 500 рублей и постановили оторвать пленку. По данным канала, ему пригрозили 15 сутками ареста.

Нападающий провел четыре сезона в составе московского «Спартака». За один из них он установил рекорд - за красно-белых забил 14 мячей за сезон в РПЛ. В СМИ появилась информация о том, что Соболев готовится к трансферу в «Зенит». Бывший футболист Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что покупкой нападающего «Спартака» петербуржцы хотят ослабить столичную команду.

Спортсмены Спартак Иномарки
11 июля 2024, 00:24
Сборная Англии обыграла нидерландцев и пробилась в финал Евро-2024
Freepik
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Английская сборная выиграла на встрече с командой Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1 в пользу состава Гарета Саутгейта.

У победителей голы забили Гарри Кейн на 18-й минуте, а также Олли Уоткинс на первой дополнительной минуте. Мяч у нидерландцев забил Хави Симонс, он отличился на седьмой минуте.

В финале Евро-2024 английская команда сыграет с испанцами.

Ранее болельщики сборной Нидерландов подрались с англичанами в баре в Дортмунде. Как заявили очевидцы, пострадали пятеро человек. На место ЧП вызвали полицейских, потасовку прекратили. По неуточненным данным, обе стороны обменивались оскорбительными футбольными речевками.

Англия Спортсмены Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
10 июля 2024, 23:20
Стало известно, когда «Реал» презентует Мбаппе в качестве нового игрока клуба
РИА «Новости»
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Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба «Реал» состоится 16 июля в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Информацию об этом на своем сайте разместила пресс-служба испанского клуба.

После презентации Килиан Мбаппе пообщается с представителями СМИ. Также в церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Переход 25-летнего француза в «Реал» состоялся 3 июня. Контракт с Мбаппе подписан до 2029 года. Ранее капитан сборной Франции выступал за клуб «Пари Сен-Жермен».

Испанцы вышли в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв французов со счетом 2:1. В финале сборная Испании встретится с Нидерландами или Англией.

Спортсмены Футбол

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