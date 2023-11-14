«Вот FIG выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям, читается данный документ как настоящая ода сегрегации», - указали в Олимпийском комитете России.

По данным ОКР, в новых критериях говорится о полной нейтрализации цветовой гаммы спортивных костюмов и инвентаря. Гимнастам и гимнасткам предлагают выступать в однотонной экипировке. В ОКР подчеркнули, что политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку поразили все морально-этические нормы.

А рекомендации Международного олимпийского комитета побудили разные мировые спортивные федерации «соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов». Отдельные представители пользуются положением, чтобы обеспечить преимущество своим спортсменам.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рекомендовал соотечественникам уезжать из страны. По его мнению, только так в нынешних условиях российские спортсмены смогут достичь результатов.

Критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) - «ода сегрегации». Такое заявление сделали в Олимпийском комитете России. Его опубликовали в Telegram-канале ОКР.