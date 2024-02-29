Одни иностранцы. Аршавин раскрыл состав «Зенита» в матче со «Спартаком»

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что не знает о чем спросить президента России Владимира Путина. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что никогда не задумывался над такой проблемой.

Спортсмен подчеркнул, что специально придумывать что-то перед встречей с главой государства точно не станет.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу», - привело слова футболиста РИА «Новости».

Футболист Артем Дзюба давно известен своей привычкой игнорировать журналистов. В конце 2023 года он заявил, что откажется от бойкота сотрудников СМИ , когда они начнут задавать ему нормальные и профессиональные вопросы.

Спортсмен подчеркнул, что уважение должно быть взаимным, тогда может возникнуть хорошая беседа или хороший комментарий, за которым охотятся журналисты.

Единственный раз Дзюба встречался с президентом России в составе сборной после чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до полуфинала. Глава государства пригласил футболистов и тренеров в Кремль для вручения государственных наград.

После церемонии президент пообщался с гостями. Артем Дзюба выступил тогда с неожиданным заявлением, предложив Путину «сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы ». Президент не растерялся и ответил, что на самом деле ему придется отказаться от кимоно и от горных лыж. Российский лидер подчеркнул, что в отличие от профессиональных атлетов он остается физкультурником, которым позволено заниматься любым видом спорта.