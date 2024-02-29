29 февраля 2024, 11:12

Одни иностранцы. Аршавин раскрыл состав «Зенита» в матче со «Спартаком»

РИА «Новости»
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Матч 19-го тура чемпионата России по футболу 2 марта проведут легионеры. Бывший капитан национальной сборной Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» выведет против «Спартака» всего одного местного спортсмена. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, - это [Нуралы] Алип. „Зенит“, скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», - сказал он.

По правилам клуб сможет выпустить на поле не больше восьми легионеров. Андрей Аршавин напомнил, что защитник Нуралы Алип из Казахстана не считался таковым в РПЛ. То же касается Марио Фернандеса родом из Бразилии, получившего паспорт России.

Встреча петербургского клуба «Зенит» с московским «Спартаком» пройдет вечером 2 марта на стадионе «Газпром Арена». Тренер Массимо Каррера допустил победу красно-белых из-за более высокой мотивации.

ФК Зенит Спортсмены Спартак Футбол Андрей Аршавин
27 февраля 2024, 23:30
Дзюба не смог придумать вопрос для Путина
РИА «Новости»
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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что не знает о чем спросить президента России Владимира Путина. В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что никогда не задумывался над такой проблемой.

Спортсмен подчеркнул, что специально придумывать что-то перед встречей с главой государства точно не станет.

«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу», - привело слова футболиста РИА «Новости».

Футболист Артем Дзюба давно известен своей привычкой игнорировать журналистов. В конце 2023 года он заявил, что откажется от бойкота сотрудников СМИ , когда они начнут задавать ему нормальные и профессиональные вопросы.

Спортсмен подчеркнул, что уважение должно быть взаимным, тогда может возникнуть хорошая беседа или хороший комментарий, за которым охотятся журналисты.

Единственный раз Дзюба встречался с президентом России в составе сборной после чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до полуфинала. Глава государства пригласил футболистов и тренеров в Кремль для вручения государственных наград.

После церемонии президент пообщался с гостями. Артем Дзюба выступил тогда с неожиданным заявлением, предложив Путину «сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы ». Президент не растерялся и ответил, что на самом деле ему придется отказаться от кимоно и от горных лыж. Российский лидер подчеркнул, что в отличие от профессиональных атлетов он остается физкультурником, которым позволено заниматься любым видом спорта.

Спортсмены Футбол Артем Дзюба Владимир Путин
26 февраля 2024, 20:13
Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде
РИА «Новости»
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Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.

Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх. Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то будут приняты «взвешенные решения».

Спортсмены Россия Владимир Путин Франция Олимпийские игры в Париже — 2024
25 февраля 2024, 22:34
«Ливерпуль» победил «Челси» и в 10-й раз в истории завоевал Кубок лиги
Freepik
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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и закончилась со счетом 1:0.

Основное время встречи истекло до победного гола. Защитник Вирджил ван Дейк отличился на 118 минуте и принес победу «Ливерпулю», который уже в 10-й раз завоевал Кубок лиги и стал рекордсменом турнира.

До этого команда присвоила этот титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах.

Ранее стало известно, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уйдет с поста после окончания сезона. По словам спортсмена, он любит абсолютно все в этом клубе: болельщиков, команду и персонал. Однако решение об уходе все равно пришлось принять, потому что у 56-летнего тренера стала заканчиваться энергия.

Как рассказали на сайте Footmercato, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.

Лондон Спортсмены
25 февраля 2024, 21:02
Нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон
Global Look Press
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws, его избранница — рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws , его избранница - рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Певица опубликовала видео с футболистом в Сети. На записи пара была в баре.

«Моя любовь», - прокомментировал ролик Промес.

Промес долго встречался со своей бывшей девушкой Джейми. С ней у футболиста родились две дочери и сын. Но отношения закончились, и нападающий удалил из соцсетей все совместные с ней фото.

Квинси Промес - 32-летний нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака». Ранее он выступал за сборную Нидерландов.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Футболиста объявили в международный розыск. Пока добиться экстрадиции спортсмена из России не удалось.

Спортсмены Суд Спартак Отношения Футбол

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