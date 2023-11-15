«Один в весе петуха, другой в весе курицы». Уткин пофантазировал о драке Дзюбы и Пиняева

«Пофантазировал секунд 30, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать», - признался он.

По его словам, драки происходят во всех командах по причинам амбициозности игроков и высокой конкуренции.

Уткин также едко отозвался о заявлении клуба на это счет, предположив, что его «сочинила нейросеть». На эту мысль комментатора натолкнул «слишком казенный» язык.

По неподтвержденным данным, Дзюба и Пиняев устроили потасовку в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». Конфликт начался после того, как нападающий «Локомотива» указал форварду на его ошибки, а тот не остался в долгу и заявил, что Дзюба, в отличие от остальной команды, «ходит пешком» по полю.

Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость о драке игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева. Он отметил, что один из них - «в весе петуха», второй - «в весе курицы». Пост появился в Telegram-канале журналиста.