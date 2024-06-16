«Очень сильно удивлен». Кириченко поздравил Албанию с рекордом на Евро

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Накануне в матче группового этапа Евро-2024 албанский форвард Недим Байрами забил гол в ворота сборной Италии на 23-й секунде и побил рекорд Кириченко. Последний в 2004 году поразил ворота греческой команды на 67-й секунде.

«Конечно, мне не обидно. Только рад за Албанию! <…> Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд!» - сказал футболист.

Накануне Испания всухую разгромила Хорватию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. В команде победителей отличились Дани Карвахаль, Альваро Мората и Фабиан Руис.