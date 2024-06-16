«Очень сильно удивлен». Кириченко поздравил Албанию с рекордом на Евро
Экс-футболист сборной России Дмитрий Кириченко удивился и обрадовался тому, что его рекорд по самому быстрому голу в истории Евро побила Албания. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ».
Накануне в матче группового этапа Евро-2024 албанский форвард Недим Байрами забил гол в ворота сборной Италии на 23-й секунде и побил рекорд Кириченко. Последний в 2004 году поразил ворота греческой команды на 67-й секунде.
«Конечно, мне не обидно. Только рад за Албанию! <…> Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд!» - сказал футболист.
Накануне Испания всухую разгромила Хорватию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. В команде победителей отличились Дани Карвахаль, Альваро Мората и Фабиан Руис.