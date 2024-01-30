«Объявили войну». Олимпийский комитет России высказался о дисквалификации Валиевой

Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой - дисквалификацию на четыре года. Официальное заявление ОКР появилось в Telegram-канале комитета.

«К сожалению, решение CAS - негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК», - заявили в ОКР.

Российские спортивные чиновники отметили, что Спортивный арбитражный суд так и не дал ответа на вопрос, почему допинг-пробы Валиевой были опубликованы лишь спустя полтора месяца после сдачи - как раз во время Олимпиады в Пекине, после победного командного выступления российских фигуристов. В ОКР заявили, что «российскому спорту объявлена война», а в ней «все средства хороши».

В Олимпийском комитете России добавили, что результат командных соревнований на Олимпиаде в Пекине не зависит от дела Валиевой и не подлежит пересмотру.

«ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», - заключили чиновники ОКР.

Ранее стало известно, как Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации спортсменки.