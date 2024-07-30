Объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове

«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», - сказал Мамедов.

После победы в поединке на Олимпийских играх со счетом 15:6 Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан. При этом Башта является уроженкой Тольятти и до 2019 года выступала в составе сборной России.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики.

При этом в мае Харлан объясняла, что не хочет выступать с российскими спортсменами на соревнованиях, даже в нейтральном статусе.