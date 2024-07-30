30 июля 2024, 07:19

Объятия украинки Харлан с уроженкой России объяснили тараканами в голове

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Двукратный олимпийский чемпион, президент  Федерации фехтования России Ильдар Мамедов оценил объятия украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с уроженкой России Анной Баштой на Олимпийских играх в Париже. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», - сказал Мамедов.

После победы в поединке на Олимпийских играх со счетом 15:6 Харлан обняла Башту, которая представляет Азербайджан. При этом Башта является уроженкой Тольятти и до 2019 года выступала в составе сборной России.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе и без национальной символики.

При этом в мае Харлан объясняла, что не хочет выступать с российскими спортсменами на соревнованиях, даже в нейтральном статусе.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 19:08
В Госдуме ответили на заявление Губерниева о «неспортивной России»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России необходимо заниматься развитием внутренних спортивных соревнований.  Об этом в беседе с Lenta.ru заявила олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Так депутат отреагировала на заявление комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия перестала быть спортивной страной.

«Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпионат мира по плаванию», - пояснила она.

Журова также призвала начать создавать в России лиги по фигурному катанию и художественной гимнастике, уровень выступлений на которых будет гораздо выше, чем на чемпионатах мира.

Накануне Губерниев в одном из постов в своем Telegram-канале назвал Россию «совсем неспортивной страной». По его мнению, жителям предстоит многое изменить и измениться самим.

Спортсмены Фигурное катание Госдума РФ Россия
29 июля 2024, 16:35
Бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из олимпийской деревни
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бразильская пловчиха Ана Каролина Виейра покинула Олимпийские игры 2024 года в Париже за нарушение спортивной дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (COB).

В организации отметили, что Виейра вместе с другим пловцом, Габриэлем Сантосом, в пятницу покинула территорию олимпийской деревни в Париже без разрешения главы делегации.

Спортсменам сделали выговор, но Ана Каролина в агрессивной и неуважительной форме оспорила решение руководства, за что была исключена из состава делегации. В комитете подчеркнули, что она немедленно отправляется обратно в Бразилию.

Летние Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Спортсмены из России выступают на них без национальной символики и в нейтральном статусе.

Ранее британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 16:28
«Сказала о нас все». Мэр Парижа высказалась о скандальной церемонии открытия ОИ
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что осталась довольной прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр в столице Франции. Ее слова привело издание France Bleu.

Несмотря на восторг Идальго, нельзя отрицать того факта, что представление возмутило миллионы поклонников спорта по всему мира.

В частности, вопросы возникли к пародии на картину «Тайная вечеря» с участием трансвеститов. Позднее в организационном комитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия, но указали на одобрение программы со стороны Международного олимпийского комитета.

«Гений церемонии заключался в том, чтобы придать много эмоций, юмора и сил, а также привлечь всех на этот борт. Не только жителей Парижа, но и весь остальной мир. Многие мне сказали, что церемония прошла по-французски, просто великолепно. Она сказала о нас все», - заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 11:40
«Ты тут не нужен». Губерниева попросили не возвращаться в Россию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подписчики призвали спортивного комментатора Дмитрия Губерниева не возвращаться в Россию. Скандал произошел после одного из постов журналиста в его Telegram-канале.

Накануне комментатор назвал Россию «совсем неспортивной страной», отметив, что «всякую фигню обсуждаем, а спорт - нет». Также он добавил, что жителям предстоит еще многое изменить и измениться самим.

Один из подписчиков призвал журналиста не возвращаться в Россию, заявив, что тот тут «не нужен».

«Идиот, я в Вологде», - ответил ему на это Губерниев.

В ответ подписчик рекомендовал уехать в Париж и забрать с собой комментатора биатлона Дмитрия Занина.

Однако часть подписчиков согласилась с Губерниевым.

«Вместо псевдопатриотизма и борьбы с инакомыслящими лучше занимайтесь спортом», - заметил сторонник комментатора.

В марте журналист поддержал Аллу Пугачеву после ее перепалки со Стасом Михайловым.

Россия Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме