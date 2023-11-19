Обошел Месси и Роналду. Мбаппе забил 300 голов в 24 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом по числу забитых голов до наступления 25-летия. Молодой человек отправил в ворота соперников 300 мячей в 24 года.
Спортсмен обошел таких звезд футбола, как Криштиану Роналду и Лионель Месси по голам до 25-летия. Историческое событие случилось во время игры француза за национальную команду.
Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Это крупнейшая победа в истории отборов на Евро. Французы набрали 21 очко и заняли первое место в группе B, а соперники опустились на последнюю, пятую строку.
Килиан Мбаппе - нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Франции. Футболиста считают одним из лучших игроков мира. На его счету множество достижений, как командных, так и личных. Он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен» и Чемпионата мира - 2022.
Ранее Роналду установил уникальный рекорд - в возрасте 38 лет он забил 10 голов за сборную Португалии. Футболист не собирается завершать карьеру минимум до 40 лет.