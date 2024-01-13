13 января 2024, 10:12

«Обидно». Нападающий «Спартака» Ковальчук — о разгромной победе СКА

РИА «Новости»
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Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук назвал в интервью «Матч ТВ» справедливым поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась счетом 2:5 в пользу армейцев из Северной столицы.

«Команда, которая играла лучше, победила. Все по делу. Надо делать выводы, ничего криминального не произошло. Обидно, потому что находимся очень низко в таблице», - признался он.

Впереди у команды еще много домашних игр. Ковальчук отметил, что для своих болельщиков они должны играть еще лучше.

Хоккеисты СКА обыграли московский «Спартак» в гостевом матче. Петербуржцы открыли счет уже на четвертой минуте встречи, отличился Михаил Воробьев. Шайбы в ворота соперника также забросили Сергей Толчинский, Валентин Зыков и Арсений Грицюк.

«Вечер пятницы получился что надо», - отметили в ХК СКА.

За «Спартак» забил 40‑летний Илья Ковальчук. Он отметил , что стадион был полон болельщиков, хотелось их порадовать хотя бы в третьем периоде.

Ранее канадец Брендэн Лайпсик, выступающий за петербургский СКА, получил российский паспорт. В прошлом сезоне 29-летний хоккеист играл за магнитогорский «Металлург».

Санкт-Петербург Спартак Хоккей Москва
12 января 2024, 18:27
Роналдо перешел из «Левски» в «Ростов»
Unsplash
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Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Срок контракта с 23-летним игроком не уточнили. Другие детали соглашения также не разглашаются.

В текущем сезоне бразилец провел за «Левски» 25 матчей во всех турнирах. Роналдо забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Футболит является воспитанником «Сан‑Каэтано».

Агента игрока Хулио Сезар Гранха ранее подтвердил переход Роналдо в «Ростов». Он заявлял, что игрок заключит соглашение с клубом на 4,5 года.

«Ростов» 3 декабря сразился с ЦСКА. Во время матча шел сильный снег. Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин заявил, что игра в такую погоду - это «не футбол». Он пожаловался, что ничего не видел из-за метели.

Гендиректор РПЛ Александр Алаев отмети, что встречу следовало бы провести в другой день. Однако лига не наделена полномочиями переносить матчи , добавил он.

Спортсмены Футбол
12 января 2024, 18:06
Арбитр обругал главного тренера «Авангарда» во время матча КХЛ
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Арбитр Денис Наумов нецензурно выругался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в Telegram-канале.

Тренер задал судье вопрос, а тот в ответ попросил его закрыть рот. На опубликованных кадрах видно, что реакция арбитра удивила не только Кравца, но и находившихся рядом хоккеистов. После матча тренер заявил, что не может комментировать и критиковать работу судьи, так как у него нет 300 тысяч рублей на оплату штрафа.

«К сожалению, этот человек - мой воспитанник, он играл у меня в команде, и я достаточно хорошо к нему относился», - отметил Кравец.

«Авангард» 8 января обыграл «Адмирал» в выездном матче КХЛ. Победу гостям принес дубль американского легионера Рида Буше. Победа позволила омской команде подняться на второе место Восточной конференции. Для «Адмирала» поражение стало пятым подряд.

Спортсмены Хоккей
12 января 2024, 07:25
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
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В финале Суперкубка Испании по футболу выступят «Барселона» и мадридский «Реал». Второго финалиста определил исход матча против «Осасуны» в Саудовской Аравии, сообщил «Чемпионат».

Игра состоялась 11 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На арену вышли полуфиналисты чемпионата - «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0, голы в ворота клуба из Памплона забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании и сразится в «Реалом». Последний обыграл «Атлетико» со счетом 5:3. В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место. На первом - ее будущий соперник из Мадрида.

В этот же день футбольный клуб «Аталанта» прошел в полуфинал Кубка Италии. Команда дважды встретится с «Фиорентиной» и поборется за участие в решающем матче чемпионата.

Футбол Испания
12 января 2024, 07:09
Овечкин продлил результативную серию, но не спас «Вашингтон Кэпиталз» от поражения
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» уступила «Сиэтл Кракен» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Несмотря на это, капитан родом из России Александр Овечкин продлил собственную результативную серию, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Гости быстро выбились в лидеры. Единственную шайбу в ворота «Сиэтл Кракен» забил Макс Пасиоретти. «Вашингтон Кэпиталз» упустил удары от Тая Картье, Адама Ларссона, Александера Веннберга и Джастина Шульца.

Нападающий и капитан хозяев площадки отметился результативной передачей и продлил личную успешную серию до шести игр. В общей сложности в текущем сезоне Александр Овечкин выступил в 39 матчах, во время которых сделал 18 результативных передач и забросил восемь шайб.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявлял, что капитан получил травму в начале января. Тогда Александр Овечкин пропустил две тренировки.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин

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