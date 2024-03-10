О’Мэлли победил Веру и впервые защитил титул UFC

О’Мэлли успешно защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма). Бой продлился пять раундов, рефери единогласно присудили победу американскому спортсмену.

В издании указали, что О’Мэлли за свою спортивную карьеру проиграл только один раз, победа над Верой стала уже 18-й по счету американца. Эквадорец Вера проигрывал девять раз. На его счету 23 победы и одна ничья.

Ранее россиянин Петр Ян победил в схватке с китайским бойцом Сун Ядуном. Спортсмен прервал серию из трех поражений и выразил желание «жестко» сразиться с серьезным соперником.

Американец Шон О’Мэлли одержал победу над эквадорским бойцом Марлоном Верой в поединке на турнире UFC 299 в Майами. Об этом сообщил «Матч ТВ».