Нурмагомедов рассказал, сколько мог бы получить за возвращение в ММА

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia , что в случае возвращения в октагон мог бы получать 20-40 миллионов долларов.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата завершил карьеру в 2020 году, на его счету 29 побед и ни одного проигрыша. Эксперты включили Нурмагомедова в список 30 лучших бойцов. Спортсмен рассказал, что было бы, реши он вернуться в профессиональный спорт.

«Когда ты лучший боец в мире, когда достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда знаменит, очень трудно сказать „нет“ всему эту. Нелегко отказаться от 20-40 миллионов долларов, однако для меня это не самое главное. Завершение карьеры было непростым решением, но если оно принято - все, конец», - заявил Нурмагомедов.

Боец признался, что счастлив и никогда не жалел о принятом решении покинуть октагон.

Хабиб отказался от тренерской работы и оставил команду, чтобы полностью уйти из индустрии смешанных единоборств. Дагестанец решил проводить больше времени дома с семьей.