31 октября 2023, 23:26

Нурмагомедов рассказал, сколько мог бы получить за возвращение в ММА

РИА «Новости»
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Бывший чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia, что в случае возвращения в октагон мог бы получать 20-40 миллионов долларов.

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia , что в случае возвращения в октагон мог бы получать 20-40 миллионов долларов.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата завершил карьеру в 2020 году, на его счету 29 побед и ни одного проигрыша. Эксперты включили Нурмагомедова в список 30 лучших бойцов. Спортсмен рассказал, что было бы, реши он вернуться в профессиональный спорт.

«Когда ты лучший боец в мире, когда достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда знаменит, очень трудно сказать „нет“ всему эту. Нелегко отказаться от 20-40 миллионов долларов, однако для меня это не самое главное. Завершение карьеры было непростым решением, но если оно принято - все, конец», - заявил Нурмагомедов.

Боец признался, что счастлив и никогда не жалел о принятом решении покинуть октагон.

Хабиб отказался от тренерской работы и оставил команду, чтобы полностью уйти из индустрии смешанных единоборств. Дагестанец решил проводить больше времени дома с семьей.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC
31 октября 2023, 17:56
Сборная России по хоккею в случае допуска попадет в одну группу с США на ОИ-2026
Unsplash
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Сборная Росси по хоккею будет в одной группе с США в случае, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Организация обнародовала список с составом групп олимпийского турнира и квалификационных раундов.

Согласно опубликованному IIHF перечню, в первую группу попали Канада, Швеция, Швейцария и Италия. Во второй группе числятся три страны: Финляндия, Германия и Чехия. В третьей оказались Россия и США. С ними также сыграют победители квалификационных раундов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал незыблемыми олимпийские ценности. По его словам, российские спортсмены всегда уважали принципы равноправия и честной спортивной борьбы на Олимпиадах. Глава государства добавил, что соревнования раньше помогали сплачиваться всем странам, но сейчас международные игры превратились в «привилегию» и политический инструмент.

Сборная Росси по хоккею будет в одной группе с США в случае, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

США Хоккей Россия
31 октября 2023, 16:13
Слуцкого назвали претендентом на пост главного тренера «Актобе»
РИА «Новости»
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Бывший тренер российской футбольной сборной Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский клуб «Актобе». Об этом сообщил Telegram-канал Meta-ratings.kz.

По неофициальной информации, Слуцкий может стать главным тренером «Актобе», если Андрей Карпович покинет этот пост. Втором основным претендентом назвали наставника национальной команды Казахстана Магомеда Адиева.

«Актобе» оказался на третьей строчке в турнирной таблице по итогам 26 сыгранных туров сезона КПЛ-2023/2024. Клуб, набравший 50 баллов, обеспечил себе место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий евросезон.

Последним местом работы Слуцкого в качестве тренера стал казанский «Рубин». Наставник возглавил команду в конце 2019 года и ушел со своего поста в ноябре 2022-го.

Слуцкий регулярно участвует в юмористических шоу на YouTube. В одном из таких проектов тренер оскорбил журналиста, за что РФС оштрафовал его и условно отстранил от футбола на год.

Спортсмены Футбол Леонид Слуцкий
31 октября 2023, 13:34
Последний трофей. За что Месси присудили «Золотой мяч» в восьмой раз
РИА «Новости»
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Нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз за победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Таким мнением поделился с «360» футбольный эксперт Борис Раппопорт.

Раппопорт не исключил, что восьмой «Золотой мяч» - это последний трофей Месси, поскольку сейчас футболист играет не в Европе. Чтобы и дальше получать награды, нападающему нужно продолжать выступать за сборную Аргентины и побеждать, пояснил футбольный эксперт.

«Это лучший игрок, наиболее заслуженный. Я думаю, выбрали его в этот раз, потому что он лидер сборной Аргентины, который стал чемпионом мира. Пожалуй, вот это, мне кажется, решающий фактор - его вклад в победу сборной Аргентины ну очень высокий», - отметил собеседник «360».

По словам собеседника «360», накануне он прочитал, что Месси пока не планирует заканчивать карьеру, поэтому у форварда есть шанс на новые трофеи. Футбольный эксперт назвал аргентинского нападающего суперталантливым игроком. Хотя многие выступили против присуждения футболисту восьмого «Золотого мяча», Раппопорт посчитал эту награду правильной.

Обошел Роналду Футбольный эксперт добавил, что никто, кроме Мессии, не получал этот трофей восемь раз. Было время, когда аргентинский форвард шел рядом с Криштиану Роналду по количеству «Золотых мячей», но затем португальский нападающий выпал из претендентов на эту награду, отметил Раппопорт.

«Он ушел играть в Саудовскую Аравию. Он не выиграл в последнее время ничего серьезного со сборной Португалии, и Месси стал отрываться от него», - подытожил собеседник «360».

Спортсмены Футбол Лионель Месси
31 октября 2023, 01:12
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
РИА «Новости»
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Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту сезона — 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.

Спортсмен стал обладателем такой награды уже в восьмой раз. Приз вручили в театре Парижа «Шатле».

Вторым после Месси по итогам голосования оказался нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третьим - нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

До этого Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Лионель Месси побил рекорд игрока Луиса Суареса. В игре отборочного турнира чемпионата мира - 2026 с футбольным клубом Перу спортсмен оформил дубль. Теперь на счету его карьеры 31 гол в квалификации, он стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке.

Также в сентябре стало известно о покупке Месси особняка рядом с Майами за 10,8 миллиона долларов. Новый дом футболиста имеет восемь спален и девять ванных комнат.

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту сезона - 2022-2023 по версии издания France Football, передал ТАСС.

Спортсмены Футбол Лионель Месси

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