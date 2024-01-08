08 января 2024, 16:43

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 19 июля

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Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июля, а завершение его первой части должно произойти 15 декабря. Об этом говорится в положении о соревнованиях на 2024 год, которое опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Что касается текущего сезона Кубка России - он закончится 2 июня, а новый запланирован на 23 июля.

По итогам 18 туров в этом сезоне РПЛ лидером является футбольный клуб «Краснодар», обгоняющий «Зенит» на два очка. Соревнования 19-го тура состоятся в начале марта. В том же месяце возобновится Кубок России: игроки поучаствуют в первых матчах четвертьфинала «пути регионов», а также в ответных встречах четвертьфинала «пути РПЛ».

Ранее экс-главный тренер российской сборной Анатолий Бышовец не исключил, что чемпионом РПЛ в сезоне 2023/24 станет «Краснодар». Это может произойти при усилении позиций в клубе.

Российская Премьер-Лига Футбол Россия
08 января 2024, 15:29
«Ничего из себя не представляют». Тарасова — о фигуристах Дэвис и Смолкине
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко высказалась о потенциале танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. В интервью «Матч ТВ» она завила, что фигуристы ничего из себя не представляют.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», - сказала Тарасова.

Диана и Глеб с 2023 года представляют Грузию. Спортсмены планируют выступить на чемпионате Европы , который пройдет с 10 по 14 января в Литве. Дэвис - дочь тренера Этери Тутберидзе, ее партнер - сын актера Бориса Смолкина. Ранее они выступали за Россию.

Не считает перспективной пару Дэвис и Смолкина и трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она заявила «Матч ТВ» , что их переход в другую сборную был вынужденным. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко в свою очередь считает, что фигуристы еще неопытны, им нужно больше опыта для того, чтобы выступать на крупных турнирах.

С марта 2022 года российских спортсменов не допускали до международных соревнований под эгидой ISU. Летом 2023 года Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии. Пара уже давно не живет в России и более 1,5 года не выступала за нее, поэтому Федерация и одобрила поступивший из Грузии запрос.

Грузия Спортсмены Фигурное катание Европа Россия
08 января 2024, 14:08
Тренера «Аталанты» восхитила физическая форма Миранчука
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta, Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».

«Он был самым полезным в атаке», - заявил Гасперини.

Тренер добавил, что в команде много хороших игроков, которые показывают высокие результаты. Благодаря этому «Атланте» удается показывать хорошие результаты.

Накануне, 7 января, «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Счет по итогам игры составил 1:1. «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Рома» с 29 очками - восьмое. Гол в ворота римлян забили с передачи Алексея Миранчука. В последнее время иностранные журналисты стали чаще говорить о прогрессе российского спортсмена, называя его одним из самых техничных в «Аталанте».

В этот раз Миранчук сыграл полный матч. В «Атланте» россиянин занимает позицию полузащитника. В итальянскую команду Миранчук пришел 30 августа 2020 года за 14,5 миллиона евро.

Ранее гол россиянина Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А. Для 28-летнего футболиста забитый мяч стал первым в текущем сезоне.

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta , Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».

Италия Спортсмены Футбол
08 января 2024, 00:42
Футболист Ещенко заявил, что государство пытается лишить его семью второй квартиры
РИА «Новости»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ», что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ» , что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывшего супруга нынешней жены Ещенко осудили по делу о финансовых махинациях, причем пострадал и сам спортсмен, у которого конфисковали квартиру. Недвижимость при этом была приобретена им на собственные деньги. И вот продолжаются судебные тяжбы, так как государство решило изъять и вторую.

«Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя», - рассказал Ещенко.

По словам спортсмена, он хотел бы забыть эту историю как «кошмарный сон» и приобрести другое жилье. Потраченные на покупку квартиры и на адвокатов деньги уже не вернуть, а ведь он мог их потратить на ребенка, отметил он.

Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее футболист петербургского клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал, какой суммы ему хватит на жизнь.

Суд Футбол Россия Недвижимость
07 января 2024, 23:56
Ирина Винер рассказала, кто станет ее преемником
РИА «Новости»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, кто может стать ее преемником. Интервью с ней опубликовало издание Sport24.

По словам Винер, ее сердце подсказывает, что преемником станет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Хотя, по мнению тренера, спортсменка пока не готова к этой роли.

«С другой стороны, у меня очень много таких девочек: и Юлия Барсукова, и Саша Солдатова. У меня много моих детей-воспитанников, которые многое знают и понимают все так же, как я. И в любой момент готова им передать, поднять, определить и работать вместе», - сказала Винер.

В марте 2023 года дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер от работы на международных соревнованиях в любом качестве сроком на два года. В Международной федерации гимнастики уточнили, что это решение связано с конфликтом на Украине.

В июле президент России Владимир Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Спортсмены Россия

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