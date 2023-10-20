Новый сезон проекта «Урок с чемпионом» стартовал в Москве

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«На занятиях победители мировых, европейских и российских турниров расскажут детям о своих достижениях и о том, как спорт стал частью их жизни», - подчеркнул он.

Такие уроки проводят в Москве с 2019 года. В проекте уже приняли участие 35 знаменитостей, которые встретились с более девяти тысячами школьников.

Одними из гостями стали олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Вера Шиманская и двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, четырëхкратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова.

Также в число приглашенных вошел и золотой призер Олимпиады в Афинах по легкой атлетике Юрий Борзаковский , встретившийся со школьниками в Лыткарине. Ребята смогли задать спортсмену свои вопросы, получить автограф и сделать фото.

Для того, чтобы организовать такое необычное занятие в школе, директорам учебного учреждения необходимо оставить заявку.