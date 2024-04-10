Новый сезон главной супергонки Moscow Raceway стартует 20 апреля
Старт сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам пройдет 20 апреля на автодроме Moscow Raceway.
На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети.
В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолёте, вкусная еда и многое другое.
Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.
Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары - эмоции, по которым мы все так скучали! Начало мероприятия - в 12:00.
Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
Подробная информация на сайте соревнований.