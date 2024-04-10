Новый сезон главной супергонки Moscow Raceway стартует 20 апреля

На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети.

В спортивной программе две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолёте, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары - эмоции, по которым мы все так скучали! Начало мероприятия - в 12:00.

Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробная информация на сайте соревнований.