Норвежского гроссмейстера Карлсена со скандалом дисквалифицировали на ЧМ по рапиду

«У меня едва хватило времени сходить в комнату, переодеться, я даже не подумал о джинсах», - признался экс-чемпион мира по шахматам.

Карлсен объяснил, что его предупредили о необходимости переодеться, а затем оштрафовали. Также он заявил, что не осознавал всей серьезности происходящего. Апелляцию шахматист подавать не стал.

«Не подавал апелляцию, честно говоря, я уже слишком стар, чтобы обращать на это внимание. Я поеду куда-нибудь, где погода лучше, чем здесь», - добавил 34-летний гроссмейстер.

Ранее Карлсен призвал не возвращать российских и белорусских спортсменов под эгиду FIDE. Гроссмейстер Сергей Карякин предположил, что норвежец сделал такое заявление по поручению спонсоров.

Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду за нарушение дресс-кода - в момент соревнований на спортсмене были джинсы. Гроссмейстер рассказал изданию Gotham Chess , что после этого скандала больше не будет сотрудничать с Международной шахматной федерацией (FIDE). Также он отказался выступать на организованных данной структурой турнирах.