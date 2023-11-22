22 ноября 2023, 18:39

Норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию российскому клубу

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского футболиста Матиаса Норманна заплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов» за безосновательное расторжение трудового контракта. Об этом сообщила пресс-служба ростовской команды.

Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября после обращения российского клуба.

«Игрока признали виновным в безосновательном досрочном расторжении контракта. Норманна обязали выплатить „Ростову“ компенсацию. Солидарную ответственность за выплату несет клуб из Саудовской Аравии „Аль-Раед“», - указали в клубе.

В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» из «Ростова» на правах аренды. В августе 2023 года 27-летний футболист покинул территорию России и отправил уведомление в оба клуба об одностороннем разрыве контракта, после чего заключил контракта с «Аль-Раедом», писал RT.

В августе Российский футбольный союз (РФС) уведомил ФИФА об отказе выдавать трансферный сертификат на переход норвежца в саудовский клуб, а позднее «Ростов» подал жалобу на Норманна в Спортивный арбитражный суд.

Футбол
22 ноября 2023, 07:21
Завершился заключительный тур группового этапа квалификации Евро-2024
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Завершился заключительный восьмой тур группового этапа квалификации, сообщил «Чемпионат».

Всего в Евро-2024 прошла 21 команда из 24, остальные три определят по итогам плей-офф. Хорватия попала в третью корзину вместе с Нидерландами, Шотландией, Словенией, Словакией и Чехией. В первую вошли Германия, Португалия, Франция, Великобритания, Испания и Бельгия, во вторую - Турция, Венгрия, Дания, Румыния, Албания и Австрия. В четвертую кроме неизвестных пока сборных по итогам отбора включили Швейцарию, Сербию и Италию.

Жеребьевку запланировали 2 декабря, сам чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Россия пропустила отборочный этап и не примет участие в турнире.

Футбол
21 ноября 2023, 20:47
Резолюцию об олимпийском перемирии одобрили на голосовании в ГА ООН
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр в 2024 году. Россия и Сирия от голосования воздержались, сообщил «Р-Спорт».

За принятие резолюции высказались свыше половины членов ассамблеи. Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболотская на заседании заявила, что Россия воздержится от голосования, и призвала другие государства поступить так же.

Дипломат обратила внимание, что спорт выступает одним из способов укрепления сплоченности и развития дружбы, а ОИ должны быть доступными для всех. Вместе с тем, по ее словам, предложенный вариант резолюции не отражает принципы равноправия и деполитизации спорта.

«Наблюдается опасная тенденция вмешательства политики в спорт, превращение его в элемент политического давления», - подчеркнула Заболотская.

К тому же она напомнила об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, назвав эти меры незаконными, а также пригласила другие страны присоединяться к Всемирным играм дружбы и играм будущего, которые пройдут в России в 2024 году.

Олимпийские игры в Париже — 2024
21 ноября 2023, 07:43
Казахстан потерял шансы на прямой выход на Евро-2024
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сборная Казахстана по футболу проиграла Словении в гостевом матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Встреча прошла в Словении и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У Казахстана отличился Рамазан Оразов, у словенцев забили Беньямин Шешко и Беньямин Вербич.

Словения финишировала на втором месте в отборочной группе Н с 22 очками и завоевала путевку на чемпионат Европы, тогда как казахская сборная заняла третью строчку с 18 очками.

Теперь у Казахстана, который возглавляет российский специалист Магомед Адиев, будет шанс пробиться на Евро-2024 в стыковых матчах, это право сборная завоевала благодаря победе в своей группе в Лиге наций УЕФА.

В понедельник сборная России в Волгограде сыграла с командой Кубы в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу российских футболистов.

Футбол
20 ноября 2023, 21:22
Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сборная России крупно обыграла команду Кубы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 8:0.

Матч прошел на стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде, который заполнили 45 тысяч болельщиков.

В составе российской команды голами отметились Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74) и Андрей Мостовой (78). Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал пенальти.

Это была первая очная игра национальных команд в истории. Сборная СССР встречалась с «островитянами» на Олимпийских играх в 1980 году и победила со счетом 8:0.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в 2023 году. Ранее россияне в товарищеских матчах обыграли Ирак (2:0) и Камерун (1:0), а также сыграли вничью с Египтом (2:2), Катаром (1:1) и Кенией.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.

Куба Футбол Сборная России по футболу

Новости по теме