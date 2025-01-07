Норвежский лыжник рассказал, на что пришлось пойти его девушке ради чемпионата
Норвежская звезда лыжных гонок Йоханнес Хесфлот Клебо наложил на себя строгий запрет. После его четвертого триумфа на «Тур де Ски» его девушке Пернилле Десвик даже не разрешили подойти к спортсмену для рукопожатия, сообщил RTL.
«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом. Она отметила Новый год в Мадриде, на большой вечеринке, есть риск заразиться», - объяснил спортсмен.
Клебо указал, что сейчас главным пунктом в его повестке дня стоит подготовка к чемпионату мира. С налаживанием отношений с девушкой придется подождать.
«Все физические контакты исключены. Не знаю, когда увижу ее в следующий раз», - добавил Клебо.
Врач норвежской команды также ввел жесткие ограничения на контакты и для других ее участников. Астрид Ойре Слинд, победительница в женской категории, получила предупреждение - она обнялась с друзьями на церемонии награждения.
Во время тура вся команда вынуждена придерживаться строгих правил гигиены, так как после волны инфекций ранее заболели многие спортсмены.
Осенью 2024 года Клебо признался , что скучает по российским спортсменам.