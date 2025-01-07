Норвежский лыжник рассказал, на что пришлось пойти его девушке ради чемпионата

«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом. Она отметила Новый год в Мадриде, на большой вечеринке, есть риск заразиться», - объяснил спортсмен.

Клебо указал, что сейчас главным пунктом в его повестке дня стоит подготовка к чемпионату мира. С налаживанием отношений с девушкой придется подождать.

«Все физические контакты исключены. Не знаю, когда увижу ее в следующий раз», - добавил Клебо.

Врач норвежской команды также ввел жесткие ограничения на контакты и для других ее участников. Астрид Ойре Слинд, победительница в женской категории, получила предупреждение - она обнялась с друзьями на церемонии награждения.

Во время тура вся команда вынуждена придерживаться строгих правил гигиены, так как после волны инфекций ранее заболели многие спортсмены.

Осенью 2024 года Клебо признался , что скучает по российским спортсменам.