Норвежский биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры

«Я был частью лучшей национальной сборной на протяжении 13 лет. Последние шесть сезонов я совмещал спорт на высшем уровне с семьей. Это было потрясающе, но при этом сложно. Сейчас я чувствую, что пришло время поставить в приоритет семью», - объяснил он свое решение.

Норвежский биатлонист добавил, что по изначальному плану он должен был продолжать карьеру еще год, однако понял, что участие в Олимпийских играх требует гораздо больших усилий, в том числе и от его близких.

«Давайте вместе насладимся последними гонками, прежде чем закончим их грандиозным финалом в Холменколлене с 20 по 23 марта», - написал спортсмен.

Ранее Бе призывал суровнее наказать российских биатлонистов. Запрет на выступление под флагом своей страны чемпион посчитал слишком мягкой мерой.

Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена