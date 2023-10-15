Норвежцы обвинили олимпийского чемпиона из России во лжи

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В апреле россиян сообщил, что получил сообщение из норвежской сборной со словами: «Мы соскучились, приезжай к нам».

«Такое сообщение я точно не направлял. Вероятно, найдутся парни, которые напишут Большунову личное сообщение за кулисами, но я ничего про это не знаю. Но я не думаю, что кто-то из нашей команды способен на такое», - заявил Нортуг.

Тенсет также поддержал своего партнера по национальной команде.

«Если бы меня попросила показать пальцем на одного из партнеров, то у меня бы это не получилось. Не знаю, кто мог бы такое сделать. Если принимать во внимание только лыжников из сборной Норвегии, то осмелюсь сказать - это неправда», - добавил он.

В мае Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение спортсменов из России от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам.