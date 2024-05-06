Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан выступил в защиту хоккеиста Александра Овечкина в ответ на критику его результативности в матче с «Рейнджерс». Слова Маклеллана привело издание RMNB.

Овечкин взял на себя ответственность за поражение команды от «Рейнджерс» в последнем матче, «Вашингтон Кэпиталз» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли-2024 со счетом 0:4.

«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо - ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», - заявил Маклеллан.

Он добавил, что клуб потерял двух нападающих, в команду пришли молодые игроки. К тому же нынешний сезон для команды был утомительным, часто играли по два-три матча подряд каждую ночь, что особенно сложно для возрастных игроков.

В середине апреля гол Овечкина принес «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.