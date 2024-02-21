Николай Харитонов посетил матч с участием команды КПРФ по мини-футболу
Кандидат в президенты России Николай Харитонов и председатель КПРФ Геннадий Зюганов посетили тренировку и матч с участием партийной команды по мини-футболу. Об этом сообщили на сайте политического объединения.
В спортивном мероприятии поучаствовали первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин и члены президиума.
Команда КПРФ-2 является гордостью политического объединения. Молодежный клуб - пятикратный чемпион России по мини-футболу в Высшей лиге. Тренер команды - чемпион Европы 1999 года в составе сборной России Михаил Маркин.
«Поддержали наших ребят из команды КПРФ-2», - написал Афонин в своем Telegram-канале.
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