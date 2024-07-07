07 июля 2024, 12:54

Нидерланды впервые за 20 лет дошли до полуфинала чемпионата Европы по футболу

Global Look Press
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Сборная Нидерландов победой над командой Турции пробила дорогу в полуфинал чемпионата Европы по футболу, куда не могла добраться с 2004 года. Встреча на стадионе в Берлине закончилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 35-й минуте открыл центральный защитник турецкой команды Самет Айкадын. Равенства счета добился Стефан де Врей, поразив ворота сборной Турции на 70-й минуте.

Победу в матче команде Нидерландов фактически подарил турецкий футболист Мерт Мюльдюр, который, на 76-й минуте неудачно приняв мяч, забил его в собственные ворота. Довести игру до ничьей сборной Турции не удалось даже за дополнительное время.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится со сборной Англии в Дортмунде 10 июля. За день до этого на поле сразится первая пара полуфиналистов: команды Испании и Франции. Финал чемпионата Европы пройдет в Берлине 14 июля.

Сборная Англии прошла в свой четвертый за всю историю полуфинал чемпионата Европы по футболу после победы над командой Швейцарии. Победу принесла серия пенальти, которая завершила матч со счетом 5:3.

Турция Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
07 июля 2024, 02:59
Эрдоган утешил проигравших на Евро-2024 турецких футболистов
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заглянул в раздевалку футболистов сборной страны, проигравших нидерландцам в четвертьфинале чемпионата Европы, поддержав спортсменов. Об этом сообщила правящая партия в соцсети X.

Партия также опубликовала фотографии встречи Эрдогана с футболистами. На одной из них турецкий лидер пожал руку дисквалифицированному за националистический жест защитнику Мериху Демиралу.

Он отпраздновал забитый гол, подняв вверх руки и сложив пальцы так, что получился жест известный как «волчий салют». Он ассоциируется с турецким радикальным национализмом и его организацией «Бозкурт» («Серые волки»).

Команда Турции проиграла со счетом 2:1 в пользу сборной Нидерландов. Турки показали лучший результат с 2008 года.

Ранее стало известно, что английская сборная пробилась в полуфинал Евро-2024 , одержав победу над командой Швейцарии в серии пенальти.

Евро Турция Спортсмены Реджеп Эрдоган Футбол Чемпионат Европы по футболу — 2024
06 июля 2024, 22:23
Англия пробилась в полуфинал Евро-2024
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Сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Дюссельдорфе.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Первый гол забил швейцарец Брель Эмболо (75-я минута), англичанин Букайо Сака восстановил равновесие на 80-й минуте. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти выиграли англичане - 5:3.

Сборная Англии будет участвовать в полуфинале Евро в четвертый раз в истории. Ее соперник определится в субботу по итогам матча Нидерланды - Турция.

Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в четвертьфинале Евро-2024. Французы забили пять мячей против трех. Таким образом команда Криштиану Роналду вышла с турнира, французская сборная примет участие в полуфинале.

Англия Футбол Европа
06 июля 2024, 18:50
Криштиану Роналду установил очередной рекорд
Global Look Press
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории провел 30 матчей на чемпионатах Европы. Об этом сообщило издание Opta Sport.

Юбилейным для 39-летнего португальца стал четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Германии с командой Франции в минувшую пятницу. Встреча завершилась победой французов в серии пенальти со счетом 5-3, в основное время команды мячей не забили.

Сборная Португалии завершила выступления на чемпионате Европы. На турнире Роналду провел пять матчей и отметился результативной передачей. В общей сложности в составе сборной Португалии спортсмен сыграл в 212 матчах, забив 130 голов.

Ранее он заверял, что чемпионат Европы в Германии станет для него последним в карьере. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор заявлял, что Роналду - величайший футболист с истинной страстью к своей стране.

Футбол Криштиану Роналду Чемпионат Европы по футболу — 2024
06 июля 2024, 14:33
Приглашенные на Олимпийские игры российские борцы отказались от соревнований
РИА «Новости»
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Борцы из России не станут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение принял исполком Федерации спортивной борьбы по итогам расширенного совещания с тренерскими штабами сборных, сообщила пресс-служба спортивной организации.

В федерации напомнили, что олимпийские лицензии, дающие право на участие в международных соревнованиях, получили 16 российских спортсменов, которые показали свое мастерство в условиях жесткого давления, необоснованных ограничений и жесточайших проверок.

При этом в итоговый список Международного олимпийского комитета (МОК) попали только 10 атлетов. В реестре не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусы Евлоева и других борцов сборной России. Международная организация фактически отказалась от проведения соревнований среди сильнейших борцов.

После такого шага исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России после обсуждения с тренерскими штабами сборных команд и спортсменами, получившими приглашение на Олимпиаду, принял решение отказаться от поездки в Париж для участия в международных соревнованиях.

На Олимпийские игры не поедут борцы по вольной, женской и греко-римской борьбе. Это станет ответом на попытки политиков сломить дух команды и неспортивный принцип МОК, сокращенный список которого подрывал единство сборной.

От участия в Олимпийских играх в Париже ранее отказались получившие приглашение теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В Париж отправятся только шесть спортсменов. В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024

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