Нидерланды впервые за 20 лет дошли до полуфинала чемпионата Европы по футболу

Счет в матче на 35-й минуте открыл центральный защитник турецкой команды Самет Айкадын. Равенства счета добился Стефан де Врей, поразив ворота сборной Турции на 70-й минуте.

Победу в матче команде Нидерландов фактически подарил турецкий футболист Мерт Мюльдюр, который, на 76-й минуте неудачно приняв мяч, забил его в собственные ворота. Довести игру до ничьей сборной Турции не удалось даже за дополнительное время.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится со сборной Англии в Дортмунде 10 июля. За день до этого на поле сразится первая пара полуфиналистов: команды Испании и Франции. Финал чемпионата Европы пройдет в Берлине 14 июля.

Сборная Англии прошла в свой четвертый за всю историю полуфинал чемпионата Европы по футболу после победы над командой Швейцарии. Победу принесла серия пенальти, которая завершила матч со счетом 5:3.