16 июня 2024, 19:04

Нидерланды обыграли Польшу в матче Евро-2024

РИА «Новости»
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Нидерландская сборная обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Подробную статистику матча привел «Чемпионат».

Встреча, состоявшаяся в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1. В победившей команде гол забили Коди Гакпо (на 29-й минуте) и Ваут Вегхорст (на 83-й), в проигравшей - Адам Букса (на 16-й минуте).

Теперь сборной Нидерландов предстоит матч с соперниками из Франции, который пройдет в пятницу, 21 июня. В тот же день польская команда встретится с австрийской.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Всего в турнире примут участие 24 национальные сборные. В первом матче чемпионата, 14 июня, немецкая команда сыграла с шотландской и разгромила ее со счетом 5:1. Один из мячей защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал в ворота своей команды.

Футбол Польша Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
16 июня 2024, 17:58
«Очень сильно удивлен». Кириченко поздравил Албанию с рекордом на Евро
Global Look Press
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Кириченко удивился и обрадовался тому, что его рекорд по самому быстрому голу в истории Евро побила Албания. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Матч ТВ».

Накануне в матче группового этапа Евро-2024 албанский форвард Недим Байрами забил гол в ворота сборной Италии на 23-й секунде и побил рекорд Кириченко. Последний в 2004 году поразил ворота греческой команды на 67-й секунде.

«Конечно, мне не обидно. Только рад за Албанию! <…> Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд!» - сказал футболист.

Накануне Испания всухую разгромила Хорватию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. В команде победителей отличились Дани Карвахаль, Альваро Мората и Фабиан Руис.

Спортсмены Футбол Рекорды Чемпионат Европы по футболу — 2024
16 июня 2024, 14:14
Макдэвид побил исторический рекорд Гретцки в Кубке Стэнли
Global Look Press
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голевых передач в одном розыгрыше плей-офф. Как сообщил RT, ему удалось набрать четыре очка в матче под угрозой поражения в финале Кубка Стэнли.

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голевых передач в одном розыгрыше плей-офф. Как сообщил RT , ему удалось набрать четыре очка в матче под угрозой поражения в финале Кубка Стэнли.

«Канадский форвард забросил шайбу и сделал три передачи», - написали авторы материала.

Он достиг отметки в 32 передачи в розыгрыше турнира. На это у него ушло 22 матча. Хоккеист превзошел достижение Уэйна Гретцки, который в составе «Ойлерз» оформил 31 передачу в 19 играх Кубка Стэнли в 1988 году.

Матч прошел в Канаде, «Ойлерз» сыграли с «Флоридой» и разгромили соперника со счетом 8:1. Макдэвид сказал пресс-службе НХЛ, что это всего лишь одна победа. Он добавил, что не важно, сколько голов было забито.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Флориды». Клубу осталось одержать одну победу, чтобы стать обладателями заветного Кубка Стэнли.

Ранее Александр Овечкин оформил дубль и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид заявил , что 38-летний россиянин может обогнать легендарного хоккеиста, чей рекорд считался вечным.

НХЛ Канада Хоккей Рекорды
16 июня 2024, 13:53
«Эдмонтон» разнес «Флориду» в финальном матче Кубка Стэнли
РИА «Новости»
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«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Вратарь Сергей Бобровский отразил лишь 11 из 16 бросков. Во втором периоде россиянина заменили на американца Энтони Столарца, сообщила Lenta.ru.

Уже за первые 15 минут игры матча «Нефтяники» забросили три шайбы. Отличились Маттиас Янмарк, Адам Хендрик и Дилан Холлоуэй. Автором единственного гола в составе «Флориды» стал россиянин Владимир Тарасенко.

Во втором периоде в ворота голкипера Сергея Бобровского забросили Коннор Макдэвид, Дарнелл Нурс и Райан Нюджент-Хопкинс. За одну игру россиянин пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих матчах.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Флориды». Клубу осталось одержать одну победу, чтобы стать обладателями заветного Кубка Стэнли.

В мае прошлого года Сергей Бобровский установил рекорд клуба «Флорида Пантерз» по количеству отраженных бросков. Россиянин отразил 61 из 63 бросков по воротам. Это позволило ему побить рекорд Джона Ванбисбрука.

НХЛ Спортсмены Хоккей
16 июня 2024, 00:34
Российских тхэквондистов не допустили к участию в Олимпиаде в Париже
Unsplash
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Российские тхэквондисты не попали в число первых 14-ти российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Список атлетов опубликовали на сайте Международного олимпийского комитета.

При этом у россиян есть две мужские и две женские олимпийские квоты в этом виде спорта, однако в настоящий момент ни одного российского тхэквондиста не признали имеющим право участвовать в Играх, и они не получили приглашения, отметили в комитете.

В субботу, 15 июня, стали известны имена российских атлетов, которые получили допуск к Олимпийским играм. Речь идет о мастерах велоспорта, прыжках на батуте и борцах. В список попали 14 спортсменов.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет

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