Нидерландец Макс Ферстаппен одержал 50 побед в «Формуле-1»

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Заезд 19-го этапа прошел на трассе Circuit of the Americas в Техасе. Макс Ферстаппен занял первое место. Вторым пришел Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим - Ландо Норрис из McLaren.

Эта победа стала для Макса Ферстаппена 15-й в сезоне и 50-й в карьере. Он занял пятую строчку. Рекордсменом по количеству побед в «Формуле-1» остался британец Льюис Хэмилтон с 103 успешными играми, на втором месте - Михаэль Шумахер с 91 призом. Немец Себастьян Феттель и француз Ален Прост заняли первые места 53 и 51 раз соответственно.

Российский автогонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин рассказал «360» о влиянии санкций на этот вид спорта. По его словам, ограничения подстегнули техническое развитие отрасли.