«Ничью сторону не надо выбирать». Главный тренер «Локомотива» — о конфликте Дзюбы и Семака
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал словах форварда команды Артема Дзюбы в адрес тренера «Зенита» Сергея Семака. По его словам, в футболе должно быть уважение к старшим.
Речь идет о ситуации, возникшей после матча «Зенит» - «Локомотив», закончившегося со счетом 1:2. На вопрос, помирился ли футболист с Сергеем Семаком, Артем Дзюба ответил: «А кто это?»
Дзюба играл в «Зените» под руководством Семака на протяжении семи лет. В составе команды нападающий несколько раз становился чемпионом России. В прошлом сезоне футболист перешел в «Локомотив».